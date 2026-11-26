경영권 분쟁을 벌이고 있는 영풍·MBK파트너스 연합이 투자 실패와 경영 부실 의혹 등을 제기하며 고려아연 현 경영진에 대한 공세를 이어가고 있다. 그러나 홈플러스 기업회생 사태로 여론의 뭇매를 맞은 MBK와 정부로부터 200억원이 넘는 과징금을 부과받은 영풍이 자신들의 경영 실패와 사회적 책임에 대해선 무책임한 태도로 일관하고 있다는 비판도 만만치 않다. 특히 국가기간산업의 핵심 기업이자 한·미 경제 안보 협력의 중요한 축인 고려아연의 경영권을 MBK가 확보하려는 움직임에 대해 우려의 목소리가 나온다.

서울 고려아연 본사 모습. 뉴시스

고려아연 측은 25일 입장문을 내고 “영풍·MBK 측이 고려아연과 경영진에 대해 일방적인 의혹 제기와 자의적인 해석을 바탕으로 비난을 반복하고 있다”고 밝혔다. 이날 영풍·MBK가 고려아연이 출자한 원아시아파트너스 자금이 최윤범 고려아연 회장이 사전에 투자한 엔터테인먼트 기업 등으로 흘러들어 갔고, 미국 전자폐기물 재활용업체 이그니오홀딩스를 약 5800억원에 인수하는 등 ‘깜깜이 투자’를 했다고 주장한 데 대해 정면으로 반박한 것이다.



고려아연은 영풍·MBK파트너스의 이중적인 잣대를 문제 삼았다. 영풍·MBK파트너스가 자신들의 경영 부진과 투자 실패에 대해선 뚜렷한 해법을 내놓지 못하면서, 정작 글로벌 투자은행(IB)의 가치평가 등 적법한 절차를 거친 고려아연의 신사업 투자에 대해서만 의혹을 제기하는 것은 명백한 ‘내로남불’이라는 입장이다.



특히 영풍과 MBK파트너스의 사회적 책임을 강조했다. 고려아연은 “MBK가 투자한 여러 기업에서 노동자들의 구조조정과 임금 체불, 고액 배당, 자산 매각 등의 논란이 지속 제기되고 있다”고 지적했다. MBK파트너스는 현재 홈플러스 기업회생 사태로 거센 사회적 비난에 직면해 있다. 피해자들이 MBK 경영진에 대한 기소까지 촉구할 정도로 투자 기업의 경영 책임과 무리한 투자금 회수 방식에 대한 논란이 여전히 이어지고 있다. MBK 측은 사재 출연 등으로 4000억원 이상을 부담했다고 해명하고 있지만, 기업 회생 절차까지 밟게 한 근본적인 경영 실패의 책임을 피하기는 어려운 상황이다.



영풍 역시 경영 건전성에 대한 의문이 제기되고 있다. 영풍은 환경정화 충당부채 관련 회계처리기준 위반으로 204억원이 넘는 과징금을 부과받은 데 이어 지난해까지 3년 연속 영업적자를 기록했다. 환경 분야에 투자하고 있다고 반박하고 있지만 회계 부정과 지속적인 적자라는 뼈아픈 성적표를 가리기엔 역부족이라는 평가다.

고려아연 측은 “MBK·영풍은 고려아연을 향한 약탈적 M&A(인수합병)와 공세에 앞서 자신들의 본업 경쟁력과 경영 책임부터 엄중히 돌아봐야 한다”고 꼬집었다.



재계의 한 관계자는 “주주가치 제고와 기업 정상화를 외치는 영풍·MBK의 주장이 설득력을 얻으려면 홈플러스 사태 해결과 영풍의 적자 탈출이라는 책임 있는 자세가 선행돼야 한다”고 지적했다.



특히 이차전지 하이니켈 전구체 가공 특허 등 국가핵심기술·국가첨단전략기술을 보유한 고려아연의 경영권이 MBK파트너스에 넘어갈 경우 경제 안보가 위협받을 수 있다는 우려의 목소리도 나온다. 고려아연 M&A의 자금 출처인 MBK6호 펀드의 경우 출자자의 80~90%가 해외자본으로 전해져 있고, 영풍이 고려아연에 대한 의결권을 사실상 MBK에 위임했다는 사실이 알려지며 경영권 확보의 주체가 영풍이 아닌 MBK라는 비판도 나오고 있다.



고려아연은 광산이 없는 한국에서 원석을 수입해 순도 높은 금속을 뽑아내는 세계 최고 수준의 통합 제련 기술을 갖고 있다. 최근엔 중국이 수출을 통제하며 무기화하는 전략·희소금속을 국내에서 사실상 유일하게 생산하면서 전략 광물 공급망에서 중국 의존도를 낮추려는 미국 정부와 글로벌 방산 기업들이 고려아연을 핵심 파트너로 선택하고 있다. 이에 고려아연은 최 회장 주도의 크루서블 프로젝트를 통해 미국 테네시주 핵심광물 통합제련소 건설을 추진 중이다.



고려아연은 “글로벌 주요국이 핵심 광물 공급망 구축에 사활을 걸며 특정국 의존도를 낮추려는 상황에서 MBK의 고려아연 경영권 확보에 대한 경제 안보적 우려가 제기되는 것은 당연한 것”이라고 밝혔다.

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