무소속 한동훈 의원을 겨냥한 이른바 ‘조작 징계’ 의혹에서 비롯한 국민의힘 내홍이 점입가경이다. 어제 최고위원 회의에서 친한(친한동훈)계 유재준 최고위원이 장동혁 대표에게 사과를 요구하자 장 대표는 “탈당이란 좋은 제도가 있다”고 맞받았다. 당권파가 공개 석상에서 비당권파에게 탈당을 권고한 셈이다. 이쯤 되면 이미 ‘심리적 분당’ 상태에 접어들었다고 해도 과언이 아니다. 오죽하면 정점식 원내대표가 회의 도중 “당 꼬라지하고는…”이라며 자리를 박차고 나갔겠는가.



국민의힘 대표를 지낸 한 의원은 이른바 ‘당게(당원 게시판) 사건’으로 올해 1월 국민의힘 중앙윤리위원회로부터 제명 처분을 받았다. 이는 한 의원과 그 가족이 국민의힘 당원 게시판에 익명으로 윤석열 전 대통령 부부 등을 비방하는 게시물을 올렸다는 것이 핵심이다. 한 의원은 혐의를 부인하는 가운데, 최근 윤리위의 징계 심의에 장 대표 등 당권파가 부당하게 개입했다는 폭로가 터져 나왔다. 하지만 당권파는 ‘징계 과정에 문제 없다’는 입장이 확고하다. 책임 소재를 떠나 이게 분당까지 갈 만큼 심각한 사안인지 의문이다.



더불어민주당은 의석 수를 앞세워 ‘조작 기소’ 특검법을 강행 처리한 데 이어 조희대 대법원장 탄핵까지 밀어붙일 태세다. 법조계 인사 등 국민 다수가 “다수의 횡포 아니냐”고 우려를 표하는 상황이다. 여론을 대변해야 할 제1야당이 말로는 “민주당의 폭주를 반드시 막아내겠다”고 다짐하면서 뒤로는 ‘내부 총질’이나 일삼고 있으니 참으로 한심한 노릇이다. “청와대와 민주당이 다른 것은 몰라도 ‘야당 복’ 하나는 타고났다”는 세간의 비웃음이 들리지 않는가.



국민의힘 당권파는 조작 징계 의혹의 진상 규명 등을 통해 내분을 수습하는 것이 우선이다. 친한계 등 비당권파도 지금처럼 장 대표 사퇴와 한 의원 복당만을 외친다면 ‘결국 스스로 당권파가 되겠다는 것 아니냐’는 지적에서 자유로울 수 없다. 좀 있으면 12·3 비상계엄 사태 2주년이다. 국민의힘은 당내 권력 투쟁을 접고 12·3 사태에 관해 국민에게 진정성 있는 사죄부터 하는 모습을 보이길 바란다. ‘내란 정당’이란 프레임에서 벗어나지 못하는 한 국민의힘은 국민 신뢰를 얻기 어려울 것이다.

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