한국은행의 기준금리 인상 기조 속에 지난 3분기 가계에서 부담하는 이자비용이 전년 대비 11% 늘어난 것으로 집계됐다. 물가 상승을 감안한 가계의 실질소득은 10분기 만에 감소세로 돌아섰다. 인플레이션 압력이 금리 인상과 실질소득 감소를 심화시키며 가계 부담을 가중시키고 있다.



국가데이터처가 26일 발표한 ‘3분기 가계동향조사 결과’에 따르면 3분기 가구당 월평균 소득은 548만원으로 전년 동기 대비 0.8% 증가했다. 명목소득이 13분기 연속 증가했지만, 물가를 감안한 실질소득은 2.1% 감소했다. 실질소득이 감소한 것은 2024년 1분기(-1.6%) 이후 10분기 만이다.

올해 3분기 가계 실질소득이 10분기 만에 감소한 26일 서울 시내의 한 대형마트에서 고객이 장을 보고 있다. 뉴시스

소득을 세부적으로 살펴보면 근로소득을 제외한 나머지 항목에서 모두 감소했다. 근로소득은 임금근로자 증가와 더불어 추석이 지난해 10월에서 올해 9월로 이동하며 미리 지급된 상여금 등의 영향으로 3.6% 증가했다.



반면 사업소득은 1.4% 감소하며 2023년 3분기(-0.8%) 이후 12분기 만에 마이너스로 돌아섰다. 감소 폭은 2023년 1분기(-6.8%) 이후 가장 컸다. 데이터처 관계자는 “자영업자 증가 폭이 둔화하고, 물가와 금리 변동에 따른 사업비용이 늘면서 사업소득이 줄었다”고 설명했다. 연금 등이 포함되는 이전소득은 지난해 3분기 민생회복소비쿠폰 지급의 기저효과로 올해는 8.5% 감소했다. 이자와 배당금이 포함되는 재산소득도 11.1% 줄었다.



가구당 월평균 소비지출은 303만원으로 전년 동기 대비 2.9% 늘었다. 명목 소비지출은 23분기 연속 증가했지만, 실질 소비지출은 보합이었다. 비소비지출은 117만4000원으로 전년 대비 11.0% 증가했는데, 추석에 따른 가구 간 이전지출이 30.0% 증가했다. 여기에 주택신용대출 이자 등이 포함되는 이자비용이 14만7000원으로 전년 대비 11.0% 증가했다. 데이터처 관계자는 “3분기에 기준금리가 2차례 인상된 영향으로 가계의 이자 부담이 커진 것으로 보인다”고 설명했다.

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