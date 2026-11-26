은행과 저축은행이 협력해 중·저신용자를 대상으로 평균 10% 내외의 저리 신용대출을 공급하는 방안이 추진된다. 금리가 기존 저축은행 대출보다 최대 5%포인트가량 낮아져 소비자 부담이 줄어들 전망이다. 금융당국은 포용금융 확대를 위해 건전성 규제를 합리화하는 한편 금융사들의 개인 연체채권 관리 실적을 반기별로 공시해 자체 채무조정 활성화에 나서기로 했다.



금융위원회는 26일 8차 포용적 금융 대전환 회의를 열고 관계기관 및 민간 전문가와 함께 포용금융 확대를 위한 이 같은 방안을 발표했다.

이억원 금융위원장이 26일 오전 서울 중구 전국은행연합회에서 열린 제8차 포용금융 대전환 회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

금융위에 따르면 최근 시장금리 상승으로 대부분 업권에서 중·고신용자 대출금리는 상승했지만, 저신용자 금리는 오히려 하락하고 잔액은 증가하는 추세다. 올해 3월 말과 비교해 7월 말 저신용자 은행 대출 금리는 0.05%포인트 하락했다. 보험과 저축은행도 각각 0.13%포인트, 0.27%포인트 떨어졌다.



그러나 여전히 제2금융권에서 중신용자 금리가 급격히 높아지는 ‘단층 구조’가 존재한다. 이를 완화하기 위해 은행과 저축은행이 협업해 중·저신용자 대출 금리를 인하하는 ‘포용 온렌딩 대출’을 추진하겠다는 것이다. 은행이 저축은행에 자금을 공급하고, 저축은행이 이를 재원으로 중·저신용자에게 대출을 실행하는 구조다. 대출 대상은 새희망홀씨 상품 지원대상 내 중·저신용자이며, 금리는 은행과 저축은행 간 자율 결정하되 최종 평균 10% 내외(평균)로 운용될 계획이다.



은행은 대출 사후 관리비용을 절감하고, 낮은 위험가중치를 적용해 저리로 저축은행에 자금을 공급할 수 있다. 저축은행은 은행으로부터 저리로 자금을 조달해 자본원가, 법적비용, 업무원가 등 절감이 가능해진다. 이를 통해 소비자는 기존 저축은행 대출보다 약 3~5%포인트의 금리를 절감할 수 있을 것으로 금융위는 보고 있다.



이날 세부방안을 발표한 우리은행의 경우 계열사인 우리금융저축은행을 통해 중·저신용자에게 약 500억∼1000억원 한도로 금리 연 8∼12% 수준의 신용대출을 공급할 예정이다. 금융위는 이달 말부터 사업자를 모집하고, 내년 초 혁신금융서비스 지정 후 1분기 이내 상품을 출시할 예정이다.

포용금융 확대를 위해 건전성 규제도 합리화한다. 소상공인시장진흥공단 보증부대출 등에 적용되는 위험가중치(RW)를 기존 20%에서 0%로 낮춘다. 위험가중치 0%가 적용되는 공공기관은 시장리스크 산출 시 부도리스크도 0%를 적용한다. 서민금융진흥원을 보험업권 지급여력비율(K-ICS) 체계상 적격 보증인으로 인정해 보증부대출에 기존(8%)보다 낮은 위험계수(2.5%)를 적용한다.



은행의 대안신용평가모형 활용 범위도 넓힌다. 여신심사에만 활용하던 모형을 자본비율 산출·충당금 산정 등에도 활용할 수 있도록 한다. 은행의 자본부담이 줄어 같은 자본으로 더 많은 대출이 가능해질 것으로 보인다.



은행·보험·여전사·저축은행의 자체 채무조정 대출 중 6개월 이상 정상 상환되는 경우 ‘정상 여신’으로 분류하도록 했다. 카드사 채권은 연체 이전에 자체 채무조정 또는 신용회복위원회 신속채무조정을 받은 경우 연체채권에서 제외하고 정상 채권으로 분류할 수 있도록 한다. 저축은행의 개인사업자 대출은 현행 금융기관 차입금이 연간매출액 초과 요건 외에 최근 2년 연속 순손실까지 충족해야 ‘요주의 여신’으로 분류한다. 이 같은 건전성 규제 합리화 방안은 내년 1분기 중 시행된다.



아울러 금융당국은 올해 상반기 기준 은행·저축은행·상호금융(새마을금고 제외)·여전사·대부업체별 연체채권 관리 실적을 최초로 공시하기로 했다. 반기별로 공시해 금융권의 기계적인 소멸시효 연장 관행을 개선하고 선제적인 자체 채무조정을 활성화할 예정이다. 내년부터는 은행권포용금융 종합평가를 통해 개인연체채권 관리 실적을 평가할 계획이다.



이억원 금융위원장은 “포용금융 공급은 역대 최고 수준”이라며 “이제는 양적 확대를 넘어 지속가능한 포용금융 시스템을 구축하는 데에 집중해야 한다”고 말했다.

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