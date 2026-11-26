국내 증시가 연일 급등락을 거듭하자 정부가 10조원대 증권시장안정펀드(증안펀드)의 몸집을 키우는 방안을 검토하고 있는 것으로 파악됐다. 이에 산업은행이 금융사에 추가 출자 여력이 있는지 확인에 나섰지만, 업계에서는 실효성에 의문을 표하며 이사회 결정 사안이라는 이유로 난색을 표한 것으로 알려졌다.

26일 금융권에 따르면 산업은행은 지난 23일 주요 시중은행과 대형 증권사 등을 대상으로 기존 약정액 외에 증안펀드에 추가로 출자할 여력이 있는지 검토를 요청하고 다음날 의견을 수렴한 것으로 전해졌다.

금융사들은 직접적인 반대 의견을 내지는 않았지만 난색을 표한 것으로 알려졌다. 한 금융권 관계자는 “2020년 증안펀드를 만들 때 각 금융사마다 얼마를 내기로 결정이 났는데 당시 전액을 낸 게 아니라 일부만 먼저 냈었다”며 “그때 일부 냈던 돈은 바로 사용할 수 있지만 나머지는 의사회 의결 등 여러 절차가 남아 있어 당장 집행은 어렵다는 입장을 전한 것으로 안다”고 말했다. 이어 “기존에 정했던 액수 집행도 쉽지 않은데 추가 출자 검토는 더 힘든 것이 사실”이라고 했다.

다른 관계자도 “추가 출자 관련해서 ‘안 된다’는 말은 할 수가 없지만 부담스러운 것은 사실”이라며 “증안펀드 금액이 늘어나 시장에 긍정적 영향을 준다면 기꺼이 출자하겠지만 효과가 실제로 있는지 의문인 게 가장 큰 문제”라고 설명했다.

증안펀드는 주가 급락 시기 증권시장 안정을 위해 투입할 목적으로 증권사·은행 등 금융회사와 유관기관이 마련한 기금이다. 다만 실제 자금이 모여 있는 상태가 아니라 필요할 때 자금을 납입하는 캐피털콜 방식이다.

코로나19로 주식시장이 침체되자 2020년에도 10조7000억원 규모로 조성하기로 결정했지만 이 중 일부만 운용을 시작해 주식 대신 머니마켓펀드(MMF)에 넣어 대기시켰다. 이후 코스피가 빠르게 반등해 주식 매입에 실제 투입되지 않고 중단된 상태다.

일부 금융사에서는 각 회사별로 얼마를 추가 출자할지 결정하는 게 우선이라면서도 볼멘소리를 내고 있다. 또 다른 관계자는 “확정된 것은 없지만 현재 카드·증권회사 실적이 좋지 않은 만큼 여력이 있는 은행 출자액이 많지 않을까 예상한다”며 “증시와는 큰 관련 없는 은행 자금으로 ‘증권시장’ 안정펀드를 조성하는 게 아이러니 같다”고 말했다.

현재 국내 증시 변동성 확대의 주요 배경이 미국 인공지능(AI) 투자심리 위축 등 대외적 요인 성격이 강한데 ‘마지막 카드’로 여겨지는 증안펀드 가동이 실효성이 있을 것이냐는 점은 계속 논란이 될 전망이다.

한편 금융위원회는 오는 30일 금융권 시장안정 긴급 점검회의 개최를 추진 중이다. 회의에선 최근 증시 하락과 관련해 시장 안정 방안이 논의될 예정인 가운데 증안펀드 확대, 가동 방안도 테이블에 오를 것으로 보인다.

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