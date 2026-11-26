종합 홈 인테리어 전문기업 한샘이 성장기 청소년을 위한 전용 매트리스를 선보이며 유아용과 성인용 중심으로 형성된 국내 매트리스 시장의 틈새 공략에 나섰다.

한샘은 성장기 아이들의 신체 특성과 수면 환경을 고려해 설계한 신제품 ‘포시즌 주니어 매트리스’를 출시했다고 26일 밝혔다. 신제품은 ‘포시즌 주니어 프레시’와 ‘포시즌 주니어 에센셜’ 2종으로 아이의 체질과 선호하는 쿠션감에 따라 선택할 수 있다.

한샘은 기존 유아용 매트리스가 성장에 따른 체중 증가를 감당하는 데 한계가 있고, 성인용 매트리스는 체열이 많고 땀과 피지 분비가 활발한 청소년의 신체적 특성을 충분히 반영하지 못한다는 점에 주목했다.

신제품에는 한샘의 특허 기술인 ‘그로우핏 스프링’과 통기성을 높인 ‘에어프레시 폼’이 공통으로 적용됐다. 그로우핏 스프링은 하중에 따라 단계별로 반응하도록 설계돼 성장 과정에서 체중이 30㎏에서 70㎏ 이상으로 늘어나더라도 매트리스가 쉽게 꺼지지 않도록 했다. 에어프레시 폼은 일반 폼보다 공기 순환력이 2배 이상 높아 매트리스 내부에 열과 습기가 쌓이는 것을 억제한다고 회사 측은 설명했다.

신제품은 어린이제품 공급자 적합성 확인 등 안전성 검증을 마쳤으며 스프링에 대해서는 15년간 무상 보증을 제공한다.

프레시 제품은 땀과 열이 많은 청소년을 위해 단단한 쿠션감과 소취 기능성 원단을 적용했다. 체온 변화에 따라 열을 흡수·방출하는 기능도 갖췄다. 에센셜 제품은 퀼팅 쿠션을 더해 탄탄한 지지력과 부드러운 쿠션감을 동시에 구현했다. 두 제품 모두 온도를 25∼50도로 조절할 수 있는 ‘올인원 패드’를 추가할 수 있다.

한샘은 신제품 출시를 기념해 내년 2월까지 할인 행사를 진행한다. 매트리스 단품 구매 시 15만원, 침대 프레임과 함께 구매할 경우 최대 30만원, 학생 책상과 함께 구매할 경우 최대 35만원을 할인한다.

한샘 관계자는 “그동안 생소했던 ‘주니어 매트리스’ 카테고리를 한샘만의 기술력으로 본격 확장하고 성장기 아이를 위한 올바른 수면 환경의 기준을 제시해 나갈 것”이라고 말했다.

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