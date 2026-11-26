유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 무대에서 한국 축구대표팀의 핵심 자원인 이강인(아틀레티코 마드리드)과 김민재(바이에른 뮌헨)의 희비가 엇갈렸다. 이강인은 선발 출전해 팀 승리에 힘을 보탰지만, 김민재는 바이에른 뮌헨의 역전패를 막지 못했다.



AT 마드리드는 26일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2026~2027시즌 UCL 리그 페이즈 5차전에서 노르웨이의 비킹 FK를 2-0으로 제압했다. 최근 2경기에서 1무1패에 그쳤던 AT 마드리드는 3경기 만에 승리를 거두며 2승1무2패(승점 7)로 18위에 올랐다.

아틀레티코 마드리드 이강인이 26일 열린 UCL 리그 페이즈 5차전 비킹 FK와 경기에서 공을 다루고 있다. 마드리드=EPA연합뉴스

이날 이강인은 4-4-2 전형의 오른쪽 측면 공격수로 선발 출전해 후반 12분까지 뛰었다. 슈팅 2회(유효슈팅 1회)와 키 패스 2회를 기록하며 공격 전개에 기여했고, 축구 통계 매체 소파스코어 평점은 7.2였다.



AT 마드리드는 전반 19분 알레한드로 그리말도의 컷백을 알렉산데르 쇠를로트가 왼발 슈팅으로 마무리해 앞서갔다. 5분 뒤에는 훌리안 알바레스가 프리킥으로 추가골을 터뜨렸다. 골키퍼가 쳐낸 공은 이미 골라인을 넘어선 것으로 판정돼 득점으로 인정됐다. 이강인도 전반 32분 쇠를로트의 패스를 받아 페널티지역 오른쪽에서 왼발 슈팅을 시도했지만 골키퍼 선방에 막혔다. 후반 12분 조너선 데이비드와 교체된 뒤에도 AT 마드리드는 리드를 지켰다.



같은 날 바이에른 뮌헨은 프랑스 릴 인근 빌뇌브다스크의 스타드 피에르 모루아에서 열린 릴과의 5차전에서 1-2로 역전패했다. 해리 케인이 발목 인대 파열로 이탈한 가운데 바이에른 뮌헨은 전반 15분 코너킥 상황에서 다요 우파메카노의 헤더로 선제골을 뽑았다. 그러나 후반 17분 우에다 아야세에게 동점골을 내준 데 이어 3분 뒤 자책골까지 허용했다.



릴 공격수 에탕 음바페의 슈팅이 골대를 맞고 나오자 뮌헨 미드필더 알렉산다르 파블로비치가 공을 걷어내려다 자기 골문에 넣었다.

바이에른 뮌헨 김민재(오른쪽)가 26일 UCL 리그 페이즈 5차전 릴과 경기에서 하콘 아르나르 하랄드손과 볼을 다투고 있다. 빌뇌브다스크=AFP연합뉴스

에탕 음바페는 레알 마드리드에서 뛰는 킬리안 음바페의 동생이다. 김민재는 후반 추가시간 교체될 때까지 뛰었지만 팀의 패배를 막지 못했고, 소파스코어 평점은 6.5였다. 앞선 4경기에서 2승2무를 기록한 뮌헨은 첫 패배로 2승2무1패(승점 8)가 됐다.



한편 잉글랜드 챔피언십(2부)에서는 배준호가 선발 출전한 스토크시티가 밀월을 2-1로 꺾고 5연승을 달렸다. 배준호는 3-4-3 전형의 왼쪽 측면 공격수로 나서 후반 41분까지 뛰며 슈팅 4회를 기록했지만 공격 포인트는 올리지 못했다.



백승호가 교체 출전한 버밍엄도 번리 원정에서 2-0으로 이겼다.

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