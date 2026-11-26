사진=피치마켓 제공

‘2026 쉬운글 경제도서 우수 후기 공모전’이 지난 17일 서울 대학로 ‘쉬운 글이 있는 도서관 라이브러리 피치’에서 열린 시상식을 끝으로 마무리됐다.

올해 공모전에는 서울, 경기, 인천, 대전, 충남, 전남, 경남, 부산 등 8개 지역 58개 기관에서 학생과 특수교사 282명이 참여했으며 총 306점의 작품이 접수됐다. 접수 작품 수는 2023년 105점, 2024년 235점, 2025년 244점에 이어 올해까지 꾸준히 증가했다.

공모전은 느린학습자가 쉬운글 경제도서를 읽고 책의 내용과 일상에서의 경제 경험을 연결해 표현하는 한편, 교사들이 실제 수업 사례를 공유할 수 있도록 마련됐다. 학생들은 글과 그림, 편지, 포스터, 만화 등으로 학습 내용을 풀어냈으며, 특수교사들은 쉬운글 경제도서를 활용한 교육 경험을 에세이에 담았다.

사진=피치마켓 제공

심사는 현직 초·중·고등학교 특수교사 3인과 피치마켓 관계자 2인이 맡았다. 심사위원들은 공모전 취지와 도서의 구성 및 내용, 느린학습자의 특성 등을 고려해 대상 3명, 최우수상 9명, 우수상 15명을 선정했다.

수상작은 오는 12월 2일까지 라이브러리 피치에서 전시된다. 학생들의 작품과 교사들의 수업 에세이가 함께 전시되며, 우수 후기 작품은 신한카드 아름인금융프렌드 홈페이지에서도 확인할 수 있다.

이번 공모전에는 신한카드와 신용카드사회공헌재단이 함께했으며, 교육부와 10개 시도교육청이 후원했다.

신한카드 관계자는 “이번 공모전은 어렵게 느껴질 수 있는 경제를 ‘쉬운 글’로 풀어내며, 느린학습자와 교사가 배움의 기쁨을 함께 나누는 자리였다”며 “앞으로도 금융취약계층을 비롯하여 누구나 학습할 수 있는 경제 교육을 위한 지원을 아끼지 않을 것”이라고 전했다.

한편 피치마켓은 느린학습자를 위한 쉬운 교육 콘텐츠를 제작하는 비영리·사회적 기업으로, 2020년부터 신한카드와 함께 특수교육 대상자, 발달장애인, 시니어 등을 위한 금융교육을 지원해왔다.

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