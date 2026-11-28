늙음을 정의할 권리/오카모토 유이치로/김지윤 옮김/위즈덤하우스/1만7000원

인간은 영원불변하지 않다. 태초에도 그랬고, 100세 시대라는 지금도 마찬가지다. 앳된 아기였던 누군가도, 영원히 젊음을 유지할 것 같았던 배우도 결국 언젠가 노인이 된 자신과 마주한다. 몸은 쇠퇴하고, 정신도 젊을 때와 같지 않다. 그렇다면 우리는 늙음을 어떻게 받아들여야 하는가.



‘늙음을 정의할 권리’는 일본 다마가와대 문학부 명예교수인 저자가 늙음을 자신의 문제로 마주하며 쓴 책이다. 정년퇴직 후 70대에 접어든 저자는 일상의 변화에서 늙음을 자각한다.

오카모토 유이치로/김지윤 옮김/위즈덤하우스/1만7000원

오카모토는 은퇴 이후의 일과 돈, 쇠퇴하는 몸과 달라지는 관계를 철학의 질문으로 끌어들여 노년의 모습을 다시 살핀다. 오랫동안 철학을 연구하고 학생들을 가르쳐 온 저자는 정년퇴직으로 매일 출근할 곳과 해야 할 일이 있던 생활을 떠났다. 채워져 있던 하루에 공백을 느낀 그는 ‘오늘 할 일이 있는가’가 생기의 원천이고, 은퇴 후의 삶을 즐기기 위해서는 ‘오늘은 무엇을 할까?’라는 물음이 필요하다고 말한다.

저자는 플라톤과 아리스토텔레스부터 쇼펜하우어와 니체, 사르트르와 푸코까지 늙음에 대한 여러 사상을 비교하면서 ‘앞으로 무엇을 이루어야 하는가’만큼 ‘지금 무엇을 즐기며 어떤 모습으로 살아갈 것인가’도 묻는다.



오카모토는 사회적 기준에서 해방되지 못하는 노년의 모습에도 주목한다. 책은 일과 권력 유무에 따라 달리 대우받는 노년의 모습을 가리키면서 “일터에서 물러나고 영향력을 잃었을 때 인간의 가치도 사라지는가”라는 불편한 질문을 던진다. 그리고 이는 ‘나는 어떤 삶을 원하는가’를 스스로 묻게 한다.



‘늙음을 정의할 권리’는 늙음에 대한 불안 속에서 미처 묻지 못했던 질문을 꺼낸다. 저자는 인간이 은퇴 이후에도 일할 수 있고, 새롭게 배우거나 즐거움을 찾아나설 수도 있다고 말한다. 일, 배움, 놀이가 분리됐던 인생의 경계를 다시 생각하고, 타인과 함께 살아갈 가능성도 모색한다. 나아가 ‘남에게 필요한 사람인가’를 넘어 ‘자신은 어떤 삶을 원하는가’를 생각하게 한다.

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