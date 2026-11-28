일의 미래/라이언 로슬란스키·어니시 라만/이상미 옮김/인플루엔셜/2만3000원

보고서 초안을 쓰고 회의 내용을 요약하며 자료를 분석하는 일까지. 인공지능(AI)이 맡는 업무가 늘어날수록 직장인의 질문도 절박해진다. 내 일은 언제까지 남아 있을까. 새로운 도구를 얼마나 더 익혀야 뒤처지지 않을까.



링크드인 최고경영자(CEO)를 지낸 라이언 로슬란스키와 마이크로소프트 최고경제기회책임자(CEOO) 어니시 라만은 이 불안을 다른 각도에서 바라본다. AI의 등장이 기계가 인간을 부리는 대신 인간을 위해 일하도록 하는 전환점이 될 수 있다는 것이다. 두 저자가 강조하는 것은 기술의 발전 못지않게 인간의 역할이다. “AI는 인간을 대체하는 존재가 아니라 인간이 더욱 인간다워질 수 있도록 돕는 존재”라는 설명이다.

그림=권기현 기자.

이들은 먼저 효율성을 둘러싼 통념을 짚는다. 정해진 절차를 따르고 같은 시간에 더 많은 결과물을 내는 능력은 오랫동안 유능함의 기준이었다. 그러나 AI가 그 일을 더 빠르게 수행한다면 인간은 어디에서 가치를 만들어야 할까. 저자들은 이를 인간이 기계처럼 일해온 방식에서 벗어날 기회로 읽는다. “이는 ‘인간 대 AI’의 문제가 아니라 ‘AI와 함께하는 인간’의 문제다.” 기술이 정해 놓은 미래를 받아들이기보다 인간이 기술의 쓰임을 결정해야 한다는 주장이다.



그 중심에 놓인 것이 ‘5C’다. 호기심과 용기, 창의성, 공감, 소통을 뜻하는 다섯 가지 인간적 역량이다. 기존 방식에 의문을 품고 새로운 해법을 찾으며, 위험을 감수하고, 상대의 사정을 이해해 뜻을 나누는 능력이다. 저자들은 기술적 숙련만으로 자신의 가치를 설명하기보다 이런 역량을 실제 업무에서 어떻게 발휘할지 고민하라고 주문한다. AI가 내놓은 답을 받아 적는 데 그치지 않고 무엇을 물을지, 어떤 답을 선택할지 판단하는 사람이 중요해진다는 뜻이다.

라이언 로슬란스키·어니시 라만/이상미 옮김/인플루엔셜/2만3000원

실천의 출발점은 직함이 아니라 과업을 들여다보는 것이다. 저자들은 업무를 AI가 단독으로 수행할 일, AI와 함께 수행할 일, 여전히 인간이 수행할 일로 나눈다. 내 직업 전체가 사라질지 묻기 전에 하루 동안 하는 일을 쪼개 보라는 제안이다. 반복 업무를 넘기는 데서 끝나서는 안 된다. 그렇게 확보한 시간을 어떤 판단과 관계, 새로운 시도에 쓸지 정해야 한다. 직업을 하나의 덩어리로 볼 때 생기는 막연한 불안을 업무 재설계라는 구체적인 과제로 바꿔 놓는다.



경력을 바라보는 비유도 달라진다. 저자들은 정해진 사다리를 오르는 대신 암벽을 등반하라고 권한다. 사다리에서는 위로 올라가는 것이 성공이지만, 암벽에서는 옆으로 이동하거나 다른 발판을 찾는 것도 전진이다. 직급과 직함을 따라가는 경력에서 벗어나 자신의 역량을 새로운 문제에 활용할 길을 찾으라는 의미다. 과거에 쌓은 경험은 버려야 할 짐이 아니라 다음 경로를 선택할 때 활용할 자원이 된다.



개인에게만 변화를 요구하지는 않는다. 기업 역시 고정된 조직도보다 실제 해야 할 일과 구성원의 역량을 중심으로 움직이는 ‘워크 차트’로 전환해야 한다고 설명한다. AI를 도입하면서 기존 보고 체계와 평가 방식을 그대로 두는 것으로는 충분하지 않다는 것이다. 학위나 직함보다 무엇을 할 수 있는지 살피는 채용, 직원이 새로운 역할을 익힐 기회를 마련하는 일까지 조직 변화의 범위에 들어간다.



이런 방향은 ‘30·60·90일 실전 로드맵’으로 구체화된다. 첫 30일에는 AI의 기초를 익히고 자신의 현재 위치를 점검한다. 다음 30일에는 호기심과 창의성, 공감과 소통 등 인간적 역량을 키운다. 마지막 30일에는 왜 일하는지, 자신만이 할 수 있는 일은 무엇인지, 어디로 가려는지 묻는다. 도구를 익히는 데서 출발하지만 도착점은 자신의 일에 대한 재정의다.



흥미로운 점은 적응을 강조하면서도 혼자 모든 것을 따라잡으라고 몰아붙이지 않는다는 것이다. 저자들이 소개한 링크드인 조사에서 근로자의 과반은 AI를 익히는 일을 또 하나의 직업처럼 느꼈다. 저자들은 배움을 공유하고 서로에게 힘이 될 사람을 찾으라고 말한다. AI가 이메일과 회의록을 대신 작성할수록 사람 사이의 연결은 오히려 더 중요한 자산이 된다는 설명이다.



다만 이런 낙관이 더 나은 미래를 보장하는 것은 아니다. 업무 일부를 자동화해 얻은 시간이 직원의 성장으로 돌아갈지, 인력 감축의 근거가 될지는 조직의 선택에 달려 있다. 기술에 접근할 기회와 재교육 여건도 사람마다 다르다. AI 확산을 이끄는 기업의 관점에서 제시한 가능성과 노동자가 감당해야 할 전환의 비용 사이에는 간극이 남는다.



그럼에도 저자들이 던지는 질문은 유효하다. 더 빨리 처리하는 능력만으로 자신의 가치를 증명해 왔다면, 이제는 무엇을 해결하고 누구와 연결되며 어떤 판단을 내릴 것인지 돌아봐야 한다. 사라질 직업을 예측하기보다 남아 있는 일을 어떻게 바꿀지 묻는 것이다. AI가 무엇을 할 수 있는지에 쏠린 시선을 인간은 어떤 일을 하고 싶은지로 돌려놓는다.

인공지능(AI)이 보고서 작성과 자료 분석 등으로 업무 영역을 넓히면서 인간의 역할도 달라지고 있다. 저자들은 “이는 ‘인간 대 AI’의 문제가 아니라 ‘AI와 함께하는 인간’의 문제”라며 기술과 속도를 겨루기보다 호기심과 창의성, 공감 등 인간적 역량을 키워야 한다고 강조한다.

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