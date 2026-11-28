21세기 정치와 한국민주주의/이현출/박영사/3만3000원

저출생과 고령화, 인구 감소와 지역 소멸, 기후위기, 인공지능(AI)의 확산…. 21세기 우리 사회가 직면한 문제들은 과거와는 다른 차원의 정치적 해법을 요구한다. 노동과 복지, 세대 간 자원 배분부터 지역공동체의 존립과 미래 세대의 삶까지 사회 전반의 질서가 흔들리고 있기 때문이다. 이제 정치는 경제성장의 성과를 나누는 데 그치지 않고 급격한 변화 속에서 공동체의 지속 가능성을 어떻게 확보할 것인지 답해야 한다.



건국대 정치외교학과 교수인 저자는 이 책에서 시대적 변화 속에 정치의 본질과 민주주의의 역할을 새롭게 묻는다. 핵심 개념은 ‘공존의 정치학(Politics of Coexistence)’이다. 정치를 단순히 권력을 얻기 위한 경쟁이 아니라 서로 다른 생각과 이해관계를 가진 사람들이 함께 살아갈 질서를 만들어가는 과정으로 바라보자는 것이다.

이현출/박영사/3만3000원

이러한 문제의식은 오늘날 한국 정치의 현실과도 맞닿아 있다. 정치에 대한 불신과 냉소가 깊어지고 여야의 극한 대립과 진영 간 갈등이 반복되면서 정치는 공동체의 문제를 해결하는 과정이 아니라 권력을 차지하기 위한 경쟁으로 비치고 있다. 상대를 대화와 타협의 대상으로 인정하기보다 적대시하는 정치문화도 문제로 지적된다.



민주주의 사회에서 갈등은 피할 수 없다. 개인과 집단마다 생각과 가치관, 이해관계가 다르기 때문이다. 중요한 것은 갈등을 없애는 것이 아니라 혐오와 배제, 적대로 번지지 않도록 조정하는 일이다. 저자는 권력을 누가 차지하느냐보다 어떻게 행사하고 통제하느냐가 민주주의의 핵심이라고 강조한다. 선거에서 승리하는 것이 정치의 끝이 아니라 자신을 지지하지 않은 시민까지 포용하고 공동체 전체의 미래를 책임지는 것이 정치의 본령이라는 의미다.



저출생·고령화와 지역소멸, AI 확산 역시 민주주의가 새롭게 풀어야 할 과제다. 세대 간 부담과 자원 배분, 지역공동체의 유지, 기술 발전에 따른 일자리와 인간의 권리문제는 정파적 대립만으로 해결할 수 없다. 정치가 당장의 이해관계를 넘어 장기적인 관점에서 사회적 합의를 끌어내야 하는 이유다.



책은 정치의 기본 개념부터 민주주의와 국가, 정부와 관료제, 정당과 선거, 시민참여와 정치문화, 복지국가와 국제정치까지 폭넓게 살펴본다. 갈등과 대립이 일상이 된 오늘날, 서로 다른 사람들이 공존할 수 있는 정치의 조건은 무엇인지 생각하게 한다.

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