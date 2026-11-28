마리아 칼라스(에바 게지네 바우어, 홍은정 옮김, 을유문화사, 3만8000원)=‘오페라의 전설’, ‘세기의 디바’라는 수식어가 붙는 마리아 칼라스(1923~1977) 평전이다. 예술사학자이자 소설가인 저자는 칼라스가 남긴 수많은 흔적인 편지와 일기, 기사, 인터뷰, 팸플릿, 영상 등 다양하고 방대한 자료를 분석해 한 예술가의 삶을 세밀하고 생생하게 되살렸다. 어머니와의 불화, 사랑과 인정에 대한 갈망, 불굴의 의지로 이룬 성공, 이른 죽음까지 칼라스의 삶은 비극적 예술과 맞닿아 있다. 사적인 일화뿐 아니라 오페라의 역사를 바꾼 주요 공연들과 업적까지 인생과 예술 이야기가 흑백사진과 함께 소설처럼 담겼다.

대구vs부산: 같은 듯 다른 두 도시 이야기(박창희·이민혜, 해피북미디어, 2만2000원)=부산 출신 시아버지와 대구 며느리의 만남에서 출발한 책이다. 부산은 섞어국밥, 대구는 따로국밥, 국밥 한 그릇의 입맛 차이부터 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠의 응원문화까지, 두 도시는 같은 영남권에 속하면서도 서로 다른 정서와 문화를 지니고 있다. 두 저자는 이를 계기로 대구와 부산의 역사·문화·정치·경제를 살피며 지역을 둘러싼 편견과 갈등을 짚는다. 대구의 지조와 부산의 유연함, 내륙의 깊이와 해양의 개방성을 대립이 아닌 상호 보완의 자산으로 바라본다. 수도권 집중과 지방 소멸의 위기 속에서 경쟁과 반목을 넘어 낙동강처럼 하나로 흐르는 두 도시의 상생과 협력이 대한민국의 미래를 여는 열쇠라고 강조한다.

좋은 삶과 인간 존중의 문화 선진국(강철규, 한울아카데미, 3만3000원)=한국 사회가 그동안 추구해 온 물질적 성장 중심의 한계를 넘어 모두가 인간다운 삶을 누리는 새로운 국가 발전 전략을 제시한다. 공정거래위원장과 우석대 총장을 지낸 저자는 인간 존중과 개인의 좋은 삶을 국가와 사회가 추구해야 할 궁극적인 미래 비전으로 설정한다. 인간다운 좋은 삶은 물질적 풍요만으로는 완성될 수 없으며, 인간 존중의 가치가 실현되는 사회 환경 속에서 가능하다고 그는 주장한다. 저자는 생명 존중, 자유 확대, 신뢰 구축, 환경 보전을 인간 존중의 기본 가치로 내세운다. 이를 실현하기 위해서는 시장경제, 민주주의, 견제와 균형, 신뢰와 법치 등 ‘사회적 기술’이 작동해야 한다는 점도 강조한다.

신화의 시간(카렌 암스트롱, 이다희 옮김, 문학동네, 1만6800원)=인간은 왜 신화를 만들었을까. 영국의 종교학자 카렌 암스트롱은 이 책에서 신화는 단순한 옛날이야기가 아니라 인간이 세상을 이해하고 삶의 의미를 찾기 위해 만들어온 정신적 도구라고 말한다. 저자는 인류 역사를 여섯 단계로 나눠 신화의 변화를 추적한다. 저자는 과학과 기술이 발달한 현대에도 신화적 사유는 여전히 필요하다고 강조한다. 논리와 합리성만으로는 죽음과 재난, 인간의 고통을 온전히 설명할 수 없기 때문이다.

AI는 여성인 당신을 사랑하지 않아요(반휘은, 민음인, 1만9000원)=AI 윤리를 연구하는 저자가 AI 시대의 변화를 여성의 관점에서 짚어낸 칼럼집이다. 책 제목에는 AI가 여성을 이해하거나 사랑하는 것이 아니라 기존 사회의 편견과 차별을 학습하고 재생산한다는 문제의식이 담겨 있다. 기술이 여성의 얼굴과 목소리, 감성을 흉내 낼 수는 있어도 여성의 현실과 경험까지 이해하는 것은 아니라는 것이다. 책은 AI 이미지와 인터넷 밈부터 시험 부정행위, 사고의 외주화, 플랫폼 노동 통제, 빅테크 권력까지 폭넓게 다룬다. AI 시대 여성에게 필요한 것은 기술에 대한 두려움이 아니라 스스로의 감각과 주체성을 지키는 용기라고 강조한다.

거짓말 같은 이야기(강경수, 모든요일그림책, 1만8000원)=세상 어딘가에서 벌어지는 믿기 어려운 현실을 아이들의 이야기로 풀어낸 그림책이다. 화가를 꿈꾸는 한국의 솔이를 비롯해 키르기스스탄의 하산, 인도의 파니어, 우간다의 키잠부, 루마니아의 엘레나, 아이티의 르네, 콩고민주공화국의 칼라미 등 일곱 아이가 주인공이다. 작가는 아이들의 이름을 하나씩 불러주며 아동 노동과 질병, 재난, 빈곤, 전쟁 등 각자가 마주한 가혹한 현실을 들려준다. 책장을 넘기다 보면 동화처럼 믿기 어려운 이야기들이 누군가에게는 매일 겪는 엄연한 현실이라는 사실을 깨닫게 된다. 2011년 볼로냐 라가치상 논픽션부문 우수상 수상작으로, 출간 15주년을 맞아 개정판으로 다시 나왔다.

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