지방소멸 위기에 몰린 전국 인구감소지역 단체장들이 현행 정부 지원책의 한계를 지적하며 지방소멸대응기금 대폭 증액과 공공기관 우선 배치 등을 정부에 요구하고 나섰다.

인구감소지역 시장·군수·구청장협의회는 26일 세종지방자치회관에서 제2차 임원회의를 열고 △지방소멸대응기금 연 5조원 확대 △공공기관 인구감소지역 우선 배치 △지방교부세 법정률 상향 △지역인재 채용 특례 신설 등을 담은 공동건의안을 의결했다. 회의에는 괴산∙연천∙철원∙청양∙순창∙신안∙영덕∙하동군과 대구 남구 등 9개 임원 지자체장이 참석했다.

송인헌 인구감소지역 시장∙군수∙구청장협의회장(왼쪽·괴산군수)이 26일 김군호 행정안전부 균형발전국장에게 ‘인구감소지역 정부 정책 건의 및 제도개선(특례) 건의서’를 전달하고 있다. 괴산군 제공

협의회는 연간 1조원 수준인 기금으로는 주거∙교육∙의료 등 정주 여건을 개선하는 데 턱없이 부족하다며 기금을 단계적으로 5조원까지 늘려 청년 정착과 지역 산업에 집중적으로 투입해야 한다고 강조했다. 또 인구감소율과 고령화율, 재정자립도 등 정량지표를 배분 기준에 반영하고 현행 내국세의 19.24%인 지방교부세 법정률을 25% 이상으로 상향할 것을 촉구했다.

여기에 혁신도시 위주의 공공기관 이전에서 벗어나 수도권 내 인구감소지역까지 포함한 우선 배치 기준 마련을 주장했다. 그러면서 지역 내 공공기관이 현지 인력과 고졸자를 우대 채용할 수 있도록 특별법 근거를 신설해 달라고 요구했다.

송인헌(괴산군수) 협의회장은 “공공기관이 혁신도시와 대도시권에만 집중되면 인구감소지역의 소외와 박탈감이 심화할 것”이라며 “기관 기능과 지역 산업 특성에 맞춘 맞춤형 배치와 정주 여건 개선을 위한 국가 차원의 과감한 지원이 시급하다”고 말했다.

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