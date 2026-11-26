경북 안동의 관급 계약 체결을 대가로 업체로부터 수천만원의 뇌물을 받은 전직 비서관에게 법원이 실형과 함께 벌금형을 선고했다.

대구지법 안동지원 형사1부(이정목 부장판사)는 26일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 혐의로 재판에 넘겨진 A 전 비서관에게 징역 5년에 벌금 1억원을 부과했다. 또 1686만원의 추징을 명했다. 뇌물공여 혐의로 함께 기소된 업체 관계자에게는 징역 2년에 집행유예 3년을 선고하고, 80시간의 사회봉사를 명했다.

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공소청 등에 따르면 A 전 비서관은 지난해 3월 안동시 원격 검침기 구매 계약 체결 대가로 업체 관계자에게 현금 7930만원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

재판부는 “지방자치단체에 대한 일반 국민의 신뢰와 직무 집행의 공정성을 크게 훼손했다”며 “납득하기 어려운 변명으로 범행을 부인하고 있어 엄히 처벌할 필요가 있다”고 양형 이유를 밝혔다. 뇌물 공여자에 대해서는 “자수한 점과 범행을 인정하고 반성하는 점 등을 참작한다”고 설명했다.

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