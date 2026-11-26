1500세대 겨울에너지 부담 완화
두산에너빌리티가 창원상공회의소(이하 창원상의)와 함께 창원지역 에너지 취약계층의 겨울나기를 돕기 위한 활동을 5년째 이어가고 있다.
두산에너빌리티는 26일 창원시청에서 열린 ‘창원특례시 에너지 취약계층 지원금 전달식’에서 창원상의와 함께 총 1억 8000만원의 지원금을 창원시에 전달했다. 두산에너빌리티가 1억 3000만원, 창원상의가 5000만원을 마련했다. 이날 행사에는 강기윤 창원특례시장, 창원상의 최재호 회장, 두산에너빌리티 COO 송용진 사장 등 주요 관계자들이 참석했다.
이번 지원금은 창원지역 에너지 취약계층 1500세대의 전기 ∙ 가스 ∙ 난방 등 에너지 구입비용으로 사용될 예정이다. 두산에너빌리티와 창원상의는 2022년부터 매년 창원시와 협력해 에너지 취약계층 지원사업을 진행해 왔다. 겨울철 에너지 비용 부담이 큰 가구에 실질적인 도움을 제공하기 위한 취지다.
송용진 두산에너빌리티 사장은 “에너지 취약계층을 위한 지원을 5년째 이어가게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “이번 지원이 지역 이웃들의 겨울철 에너지 비용 부담을 덜어주는 데 도움이 되길 바라며, 앞으로도 지역사회에 필요한 나눔 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.
같은 날 두산에너빌리티 김동철 관리부문장은 경남사회복지공동모금회를 통해 창원지역 보행장애아동 4명의 재활치료비 등으로 2000만원을 전달했다. 임직원이 참여하는 걸음기부 캠페인과 연계한 후원사업으로, 지원금은 수술 ∙ 치료비와 재활기구 구입 등에 사용될 예정이다. 두산에너빌리티는 보행장애아동의 지속적인 재활과 일상생활을 돕기 위한 지원을 이어오고 있다.
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