김석준(사진) 부산시교육감이 해직교사 특별채용 사건과 관련해 대법원에서 무죄를 확정받았다. 이에 따라 김 교육감은 교육감직을 유지하게 됐으며, 2028년 지방선거까지 남은 임기를 수행할 수 있게 됐다.



대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 26일 직권남용권리행사방해 및 국가공무원법 위반 혐의로 기소된 김 교육감에 대한 검찰의 상고를 기각하고 원심의 무죄 판결을 확정했다.



김 교육감은 2018년 2월부터 2019년 1월까지 전국교직원노동조합(전교조) 출신 해직교사 4명을 특별채용 대상자로 미리 정해 놓고, 교육청 직원들에게 공개경쟁 절차를 거친 것처럼 채용을 진행하도록 지시한 혐의로 2023년 12월 재판에 넘겨졌다.



1심 재판부는 김 교육감의 혐의를 유죄로 인정해 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했지만 항소심은 특별채용의 목적이 정당하고 관련 법령과 절차를 위반했다고 보기 어렵다며 무죄를 선고했다. 김 교육감이 교육청 직원들에게 부당한 지시를 내리거나 반대 의견을 묵살했다고 볼 증거도 부족하다고 판단했다.



김 교육감은 판결 직후 “이번 판결을 계기로 논란을 마무리하고 부산교육 발전과 학생들의 미래를 위해 더욱 책임 있게 일하겠다”고 말했다.

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