“군정의 모든 기준은 ‘군민의 소득과 일자리에 실질적인 도움이 되는가’입니다. 청년들이 당당하게 지역을 이끌어 나갈 수 있도록 경제구조를 만들겠습니다.”

사순문 전남광주 장흥군수는 민선 9기 출범 이후 군정의 방향타를 ‘군민의 삶’과 ‘지역경제 회복’에 맞췄다며 이같이 강조했다.

사순문 전남광주 장흥군수.

사 군수는 26일 세계일보와 인터뷰에서 취임 직후 군민 1인당 30만원의 민생안정지원금을 지급해 골목상권에 온기를 불어넣은 데 이어 개청 이래 처음으로 예산 7000억원 시대를 열었다고 밝혔다. 숙원인 국도 23호선 4차로 확장사업도 총 사업비 3694억원 규모로 추진 기반을 다졌다.

군정의 핵심 목표는 ‘도약하는 장흥, 함께 여는 미래’를 비전으로 내걸고 ‘예산 1조원 시대’ 개막을 선언했다. 사 군수는 국가 정책과 연계한 대형 국책사업 발굴과 중앙부처 공모사업에 행정력을 집중하고, 국회·중앙부처·전남광주시와 공조해 국·도비를 확보한다는 전략이다. 그는 “1조원이라는 숫자 자체보다 확보한 예산이 군민의 일자리와 복지 향상이라는 체감 성과로 이어지는 것이 중요하다”고 강조했다.

임기 내 완수할 3대 핵심 과제로는 △해양·농생명산업 특구 조성 △체류형 관광도시 조성 △청년 정주환경 구축을 제시했다. 우선 해양·농생명산업 특구를 조성해 장흥 한우·표고버섯·키조개 등 지역 특산물의 가공·유통·브랜드화를 고도화하고 해양바이오 신산업을 키운다. 농업·축산·수산 전반에는 AI·스마트 기술을 도입해 고령화와 일손 부족을 해소하고 농어민 소득을 끌어올릴 방침이다.

관광 분야는 ‘머물며 소비하는 구조’로 재편한다. 물축제, 편백숲 우드랜드, 정남진 토요시장, 천관산 등 기존 자원에 통합의학·마음건강치유·웰니스 콘텐츠를 결합하고, ‘장흥형 반값여행’과 ‘체류형 관광패스’를 활성화해 지역 상권 소비를 유도한다.

전남광주통합특별시 출범에 발맞춘 균형발전 전략도 강조했다. 사 군수는 “광주의 산업·연구·의료 인프라와 장흥의 농생명·해양·치유 자원을 연계하는 한편 통합소방본부 주청사와 핵심 기능을 유치해 남부권 발전 거점으로 도약하겠다”고 밝혔다.

아울러 연간 180만원을 지원하는 ‘청년미래수당’과 청년임대주택 공급, 교육·보육·의료 인프라 확충을 통해 인구 유출 방지 및 유입을 꾀할 방침이다. 사 군수는 “청년들이 장흥에서도 충분히 꿈을 이루고 행복하게 살 수 있다는 확신을 결과로 증명하겠다”고 말했다.

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