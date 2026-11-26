[잠실=남정훈 기자] KIA의 ‘슈퍼스타’ 김도영은 3년차 시즌이었던 2024년, KBO리그를 초토화했다. 누구보다 멀리 칠 수 있고, 빨리 달릴 수 있는 호타준족의 면모를 앞세워 시즌 내내 국내 선수 최초의 40홈런-40클럽 가입 여부로 화제를 모았다. 결국 38홈런-40도루로 40-40에는 실패했지만, 타율 0.347 38홈런 109타점 143득점 40도루 OPS(출루율+장타율) 1.067로 3년차 역대급 성적을 내며 생애 첫 정규리그 최우수선수(MVP)를 거머쥐었다.

26일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식에서 MVP를 수상한 KIA 타이거즈 김도영이 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

그러나 곧 시련이 찾아왔다. 2025시즌 개막전부터 햄스트링 부상으로 쓰러진 김도영은 같은 부위 부상만 세 차례를 당하며 고작 30경기만 뛰고 시즌 아웃됐다. 절치부심하며 지난겨울을 보낸 김도영은 올 시즌 내내 건강하게 뛰었다. 부상이 재발하는 걸 막기 위해 도루는 최대한 자제하고 장타 생산에 집중했다. 타고난 손목 힘과 빠른 허리 회전 덕분에 리그 최고 수준의 배트스피드를 자랑하는 김도영은 호리호리한 체구에도 불구하고 누구보다 공을 멀리 쳐냈다.

게다가 정규리그 최종전을 앞두고 샘 힐리어드(KT)와 44홈런으로 이 부문 공동 1위에 올라있었던 김도영은 LG와의 정규리그 마지막 경기에서 결승 투런포로 단독 홈런왕을 차지하는 데 성공했다. KIA의 정규리그 3위 및 준플레이오프 직행을 확정 짓는 홈런이었기에 더욱 극적이었다. 아시안게임 대표팀 차출로 인한 불리한 조건을 딛고 따낸 홈런왕 타이틀, 그리고 완벽한 서사까지. 김도영이 생애 두 번째 MVP를 차지하기엔 충분했다.

김도영은 26일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 시상식에서 정규리그 MVP 트로피를 거머쥐며 시즌 최고의 선수로 우뚝 섰다. 기자단 투표 결과 136표 중 80표를 받아 득표율 58.8%로 34표를 얻은 곽빈(두산)을 큰 표 차로 제쳤다. 이날 시상식에서 홈런왕과 장타율왕, 수비상(3루수 부문)까지 합쳐 4관왕에 올랐다.

26일 서울 잠실 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식. MVP에 선정된 KIA 타이거즈 김도영이 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

시상식 현장을 찾은 팬들의 응원가를 들으며 단상에 오른 김도영은 “저 혼자 잘해서 받은 상이 아니다. 똑같은 목표를 갖고 뛰어준 KIA 팀 동료들과 모든 코칭스태프, 프런트들 덕분”이라면서 “지난해 시즌을 일찌감치 마감하고 방황하고 있을 때 곁에 있어 준 가족과 친구들에게도 감사하다”고 소감을 밝혔다. 이어 “2024년에 이 상을 받았을 때는 얼떨떨하고, 마냥 기분이 좋았는데, 오늘 받은 MVP 트로피는 무거운 책임감으로 느껴진다. 팬분들 덕분에 다시 일어설 수 있었다. KIA 팬분들께 정말 감사드린다”고 덧붙였다.

2024시즌에 뛰어난 타격 성과에 비해 수비 실책 30개를 저질렀던 김도영은 올 시즌엔 실책을 10개로 줄였다. 김도영은 “올해 이룬 기록이나 성과 중에 가장 만족스러운 건 수비상 수상이다. 전혀 예상하지 못했다”고 설명했다.

26일 서울 잠실 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식. MVP에 선정된 KIA 타이거즈 김도영이 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

내년 시즌부터 김도영은 내야 수비의 사령관인 유격수로 전향을 시도한다. 고교 시절까지는 유격수를 소화했던 김도영에겐 새로운 도전이다. 김도영은 “끝까지 유격수 자리를 완주하는 게 목표다. 내년엔 유격수 수비상은 바라지도 않는다. 골든글러브 수상 자격을 갖출 수 있는 규정이닝을 꼭 채우고 싶다”고 각오를 다졌다.

2년 전 MVP 수상 때 하얀 턱시도 차림으로 시상식에 참석했던 김도영은 이날은 회색 슈트를 입었다. 좀처럼 보기 힘든 통바지를 입고 왔지만, 김도영은 멋스럽게 소화했다. 김도영은 “이 의상을 골라주신 분이 ‘왕의 귀환’이라는 콘셉트로 준비해주셨다”며 수줍게 웃었다.

26일 서울 송파구 롯데호텔월드에서 열린 2026 신한 SOL 프로야구 시상식에서 MVP상을 받은 KIA 타이거즈 김도영이 트로피를 들어보이고 있다. 뉴스1

생애 단 한번뿐인 신인상의 영광은 한화의 새로운 ‘안방마님’ 자리를 꿰찬 허인서에게 돌아갔다. 허인서는 136표 중 92표(득표율 67.6%)로 프로 데뷔 5년차 만에 신인왕의 영광을 안았다.

허인서는 “시즌 시작 전엔 백업 포수 자리만 잡아보자고 시작했는데… 기회를 많이 주신 김경문 감독님께 감사한 마음을 갖고 앞으로도 열심히 하겠다”면서 “올해 한 해 잘했다고 나태해지지 않고, 내년에도 준비를 잘해서 잘하는 모습 보여드리겠다”고 소감을 밝혔다.

2003년생의 허인서는 이날 MVP를 수상한 김도영과 드래프트 동기이자 동갑내기다. 일찌감치 군 복무를 마친 뒤 처음으로 주전으로 도약해 신인왕의 영광을 차지할 수 있었다. 허인서는 “제 또래에 잘하는 선수들이 많아서 동기부여가 많이 됐다. 2군에서 노력하면 언젠가 기회가 올 것이라고 생각했지만, 이렇게 빨리 올 줄은 몰랐다. 더 열심히 하겠다”고 각오를 다졌다.

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