[잠실=남정훈 기자] KIA의 ‘슈퍼스타’ 김도영은 3년차 시즌이었던 2024년, KBO리그를 초토화했다. 누구보다 멀리 칠 수 있고, 빨리 달릴 수 있는 호타준족의 면모를 앞세워 시즌 내내 국내 선수 최초의 40홈런-40클럽 가입 여부로 화제를 모았다. 결국 38홈런-40도루로 40-40에는 실패했지만, 타율 0.347 38홈런 109타점 143득점 40도루 OPS(출루율+장타율) 1.067로 3년차 역대급 성적을 내며 생애 첫 정규리그 최우수선수(MVP)를 거머쥐었다.
그러나 곧 시련이 찾아왔다. 2025시즌 개막전부터 햄스트링 부상으로 쓰러진 김도영은 같은 부위 부상만 세 차례를 당하며 고작 30경기만 뛰고 시즌 아웃됐다. 절치부심하며 지난겨울을 보낸 김도영은 올 시즌 내내 건강하게 뛰었다. 부상이 재발하는 걸 막기 위해 도루는 최대한 자제하고 장타 생산에 집중했다. 타고난 손목 힘과 빠른 허리 회전 덕분에 리그 최고 수준의 배트스피드를 자랑하는 김도영은 호리호리한 체구에도 불구하고 누구보다 공을 멀리 쳐냈다.
게다가 정규리그 최종전을 앞두고 샘 힐리어드(KT)와 44홈런으로 이 부문 공동 1위에 올라있었던 김도영은 LG와의 정규리그 마지막 경기에서 결승 투런포로 단독 홈런왕을 차지하는 데 성공했다. KIA의 정규리그 3위 및 준플레이오프 직행을 확정 짓는 홈런이었기에 더욱 극적이었다. 아시안게임 대표팀 차출로 인한 불리한 조건을 딛고 따낸 홈런왕 타이틀, 그리고 완벽한 서사까지. 김도영이 생애 두 번째 MVP를 차지하기엔 충분했다.
김도영은 26일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 시상식에서 정규리그 MVP 트로피를 거머쥐며 시즌 최고의 선수로 우뚝 섰다. 기자단 투표 결과 136표 중 80표를 받아 득표율 58.8%로 34표를 얻은 곽빈(두산)을 큰 표 차로 제쳤다. 이날 시상식에서 홈런왕과 장타율왕, 수비상(3루수 부문)까지 합쳐 4관왕에 올랐다.
시상식 현장을 찾은 팬들의 응원가를 들으며 단상에 오른 김도영은 “저 혼자 잘해서 받은 상이 아니다. 똑같은 목표를 갖고 뛰어준 KIA 팀 동료들과 모든 코칭스태프, 프런트들 덕분”이라면서 “지난해 시즌을 일찌감치 마감하고 방황하고 있을 때 곁에 있어 준 가족과 친구들에게도 감사하다”고 소감을 밝혔다. 이어 “2024년에 이 상을 받았을 때는 얼떨떨하고, 마냥 기분이 좋았는데, 오늘 받은 MVP 트로피는 무거운 책임감으로 느껴진다. 팬분들 덕분에 다시 일어설 수 있었다. KIA 팬분들께 정말 감사드린다”고 덧붙였다.
2024시즌에 뛰어난 타격 성과에 비해 수비 실책 30개를 저질렀던 김도영은 올 시즌엔 실책을 10개로 줄였다. 김도영은 “올해 이룬 기록이나 성과 중에 가장 만족스러운 건 수비상 수상이다. 전혀 예상하지 못했다”고 설명했다.
내년 시즌부터 김도영은 내야 수비의 사령관인 유격수로 전향을 시도한다. 고교 시절까지는 유격수를 소화했던 김도영에겐 새로운 도전이다. 김도영은 “끝까지 유격수 자리를 완주하는 게 목표다. 내년엔 유격수 수비상은 바라지도 않는다. 골든글러브 수상 자격을 갖출 수 있는 규정이닝을 꼭 채우고 싶다”고 각오를 다졌다.
2년 전 MVP 수상 때 하얀 턱시도 차림으로 시상식에 참석했던 김도영은 이날은 회색 슈트를 입었다. 좀처럼 보기 힘든 통바지를 입고 왔지만, 김도영은 멋스럽게 소화했다. 김도영은 “이 의상을 골라주신 분이 ‘왕의 귀환’이라는 콘셉트로 준비해주셨다”며 수줍게 웃었다.
생애 단 한번뿐인 신인상의 영광은 한화의 새로운 ‘안방마님’ 자리를 꿰찬 허인서에게 돌아갔다. 허인서는 136표 중 92표(득표율 67.6%)로 프로 데뷔 5년차 만에 신인왕의 영광을 안았다.
허인서는 “시즌 시작 전엔 백업 포수 자리만 잡아보자고 시작했는데… 기회를 많이 주신 김경문 감독님께 감사한 마음을 갖고 앞으로도 열심히 하겠다”면서 “올해 한 해 잘했다고 나태해지지 않고, 내년에도 준비를 잘해서 잘하는 모습 보여드리겠다”고 소감을 밝혔다.
2003년생의 허인서는 이날 MVP를 수상한 김도영과 드래프트 동기이자 동갑내기다. 일찌감치 군 복무를 마친 뒤 처음으로 주전으로 도약해 신인왕의 영광을 차지할 수 있었다. 허인서는 “제 또래에 잘하는 선수들이 많아서 동기부여가 많이 됐다. 2군에서 노력하면 언젠가 기회가 올 것이라고 생각했지만, 이렇게 빨리 올 줄은 몰랐다. 더 열심히 하겠다”고 각오를 다졌다.
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