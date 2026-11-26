국회 국방위원회는 26일 청해부대의 임무구역 확대를 골자로 한 파견연장 동의안을 의결했다.



국방위는 이날 전체회의를 열고 '국군부대의 소말리아 아덴만 해역 및 오만 남방 외해 파견연장 수정 동의안'을 여야 합의로 처리했다.

진성준 국방위원장이 26일 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 연합뉴스

동의안은 소말리아 아덴만 해역에서 상선 보호 활동을 하는 청해부대의 임무 구역을 호르무즈 해협과 좀 더 가까운 오만 남쪽 해역까지 확대하는 내용이 핵심이다.



기존 전력인 구축함에 해상초계기 1대와 무인 소해장비, 폭발물처리반(EOD) 등 배속 전력을 추가하고 파견 기간을 내년 12월 31일까지 연장하는 내용도 담겼다.



동의안에는 ▲ 특정 국가 간 전쟁·군사적 분쟁에 대한 불개입 ▲ 장병 생명·안전 최우선 고려 ▲ 자위권 준수 및 외교적 마찰 방지 원칙 등을 준수한다는 내용의 부대의견도 포함됐다.



이는 조국혁신당 등 진보성향 군소정당에서 작전 범위 확대가 우회 파병이라는 비판이 나온 데 따른 것이다.



더불어민주당 소속 진성준 국방위원장은 동의안 의결 전 강신청 국방부 장관에게 해당 원칙들을 준수할지 질문했고 이에 강 장관은 모두 동의한다고 답했다.



다만 이 같은 부대의견 채택에도 진보 정당에서는 반발의 목소리가 나왔다.



혁신당 김준형 원내대표는 이날 최고위원회의에서 "동의안에 덧붙인 것은 국회의 의견일 뿐, 정부를 법적으로 묶지 못한다"며 "대통령의 '전쟁에 관여하거나 개입하는 파병은 없다'는 약속은 부대의견 한 줄로 지켜지지 않는다"고 비판했다.



진보당 의원단도 동의안 의결 직후 입장문을 내고 "부대의견은 법적 구속력이 전혀 없는 권고안에 불과하다"며 "본회의 강행 처리를 즉각 중단하고, 국회의원 전원이 참여하는 비상 숙의를 통해 파병의 정당성과 청년 장병들의 안전 대책을 원점에서 재논의해야 한다"고 주장했다.



한편 이날 여야는 최근 러시아 Tu-160 전략폭격기가 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입해 울릉도 영공까지 초근접 비행한 데 대해 정부에 재발 방지 노력을 촉구하기도 했다.



여당 간사인 더불어민주당 김병주 의원은 "러시아 군용기의 울릉도 근접 비행에 대해서 우리 국민적으로 우려의 목소리가 크다"며 "앞으로 이런 것들이 재발할 우려가 클 텐데 앞으로 이런 재발 방지를 위한 노력을 어떻게 할 것이냐"고 대책 마련을 당부했다.



야당 간사인 국민의힘 임종득 의원도 "장관이 이번 사안과 관련돼서 러시아 측에 명확하게 엄중히 경고할 필요가 있다"며 "이게 의도를 가지고 한 것이라면 정말 심각한 상황"이라고 강조했다.

<연합>

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