올해 최고의 인기를 누린 K팝 스타가 한국에선 리센느, 중국과 일본은 각각 에스파와 방탄소년단(BTS)인 것으로 나타났다. 음악 플랫폼 멜론은 한·중·일 통합 K팝 차트인 ‘글로벌-K 차트’ 데이터 리포트를 분석한 결과 이같이 나타났다고 26일 밝혔다. 이번 리포트는 지난 6월 출범 이후 누적된 멜론(한국), 텐센트 뮤직(중국), 라인뮤직(일본) 3개 플랫폼의 ‘글로벌-K 차트’ 데이터와 전 세계 팬들의 다양한 참여 활동 지표를 다각도로 분석한 것이다.

리센느가 지난 20일 일본 오사카 쿄세라 돔에서 열린 '2026 마마 어워즈'(MAMA AWARDS) 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 뉴스1

5월11일부터 9월30일까지 플랫폼별 일간 차트에서 1위에 오른 날이 가장 많은 팀은 멜론에서 리센느, 텐센트 뮤직에서 에스파, 라인뮤직에서 BTS였다. 멜론은 “세계 어디에서나 BTS가 ‘현재형 레전드 가수’로 나타난 가운데, 한국에서는 리센느의 ‘러브 어택(LOVE ATTACK)’ 차트 역주행이 7월부터 본격화돼 국가마다 서로 다른 K팝 소비 지형이 드러났다”고 분석했다.



같은 기간 ‘글로벌-K 차트’에서 단 한 번이라도 정상을 밟은 팀은 BTS·에스파 외에도 빅뱅·르세라핌·라이즈·스트레이 키즈·있지까지 총 7팀이었다. ‘톱 10’에 가장 오래 머문 아티스트는 BTS와 에스파로 집계 기간 143일 동안 머물렀다. 이어 아이브(135일), 세븐틴(119일), 빅뱅(112일) 순이었다.



올해 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 복귀한 BTS는 집계 기간 143일 가운데 59일간 일간 통합 1위를 차지해 최다 1위를 기록했다. 특히 라인뮤직에서는 143일 기간 내내 1위를 놓치지 않았다. 멜론은 “멜론, 라인뮤직, 텐센트 뮤직 3개 플랫폼의 일간 차트에서 모두 1위에 오른 아티스트는 BTS가 유일하다”고 설명했다. 리센느의 역주행 데이터도 돋보였다. 리센느는 5월13일 90위에 그쳤지만, 7월9일 기준으론 4위까지 치고 나갔다. 멜론에선 61일간 1위에 오르며 최다 1위 아티스트가 됐다.

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