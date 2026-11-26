매진 행렬을 이어온 극단 공놀이클럽의 체홉 낭독극 시리즈가 마지막 작품 ‘갈매기’(포스터)를 무대에 올린다.



26일 마포문화재단에 따르면 공놀이클럽의 ‘갈매기’는 29일 마포아트센터 아트홀맥에서 공연된다. 공놀이클럽은 마포문화재단 상주단체로 올 한해 러시아 극작가 안톤 체홉의 4대 장막극을 계절마다 한 편씩 낭독극으로 선보이는 ‘사계절 체홉’ 시리즈를 진행했다. 고전을 대중에게 소개하려는 기획인데 4월 봄 ‘벚꽃동산’부터 6월 여름 ‘바냐 아저씨’, 9월 가을 ‘세자매’까지 세 작품이 모두 전석 매진을 기록했다.

관객 호응을 얻으면서 앞선 세 편은 소극장 플레이맥에서 공연했지만 완결편 ‘갈매기’는 약 1000석 규모의 대극장 아트홀맥으로 옮겨 사계절 여정의 마침표를 찍는다. 낭독극으로서는 과감한 확장이다. 배우의 목소리와 희곡의 말만으로 대극장 객석을 붙잡을 수 있을지가 이번 무대의 관전 포인트다.



‘갈매기’는 사랑과 예술을 향한 인물들의 열망과 좌절을 그린 체홉의 대표작이다. 유명 여배우 아르카지나의 아들인 젊은 극작가 뜨레플레프는 “새로운 형식이 필요하다”며 자기만의 연극을 꿈꾸지만, 어머니의 냉소 속에 첫 공연을 허무하게 끝낸다. 배우를 꿈꾸는 니나는 아르카지나의 연인인 유명 작가 뜨리고린을 동경해 그를 따라 새 삶을 택한다. 사랑과 예술을 한꺼번에 잃은 뜨레플레프는 깊은 절망으로 가라앉는다. 여름 호숫가에서 시작한 이야기는 2년 뒤 찬바람 부는 늦가을 밤에 끝난다.



공놀이클럽은 화려한 시각 연출 대신 희곡의 언어와 배우의 호흡에 무게를 싣는다. 무대에 구현되지 않은 공간과 장면은 관객의 상상이 채운다. 인물들이 끝내 입 밖에 내지 못한 속마음과 엇갈리는 관계를 목소리로 전하는 방식은 말과 침묵 사이에서 의미가 피어나는 체홉 극과 잘 맞는다.



출연진의 이력도 다채롭다. 뜨레플레프 역은 ‘현역가왕2’로 대중에게 이름을 알린 소리꾼 출신 가수 신승태가 맡는다. 니나 역은 연극 ‘무화과’의 오예현이, 아르카지나 역은 드라마 ‘폭군의 셰프’·‘슈룹’에서 강렬한 존재감을 보인 서이숙이 연기한다.



고영근 마포문화재단 대표이사는 “‘갈매기’를 통해 더 많은 관객이 체홉의 고전을 친숙하게 만나고 낭독극만의 색다른 매력을 느끼길 바란다”고 밝혔다.

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