올해 공동주택 공시가격 상승으로 서울 강남권 주요 아파트의 보유세가 1년 새 40% 넘게 증가한 것으로 추산됐다.



26일 재정경제부와 국세청에 따르면 올해 주택분 종부세 고지인원은 72만6천454명으로 지난해보다 34.5% 증가했다. 세액은 2조3천185억원으로 지난해보다 35.3% 증가했다.

서초구에 위치한 아파트 '원베일리' 내부 모습. 연합뉴스

종부세는 1세대 1주택자는 공시가격 12억원(시가 약 17억원), 다주택자는 보유 주택 공시가격 합계 9억원을 넘으면 부과된다. 부부 공동명의 1주택은 1인당 9억원씩 18억원까지 공제받는다.



서울 고지인원은 45만9천263명으로 40.1% 증가했다. 세액 기준으로는 1조3천390억원으로 62.2%나 전년보다 증가했다.



재경부는 올해 종부세 제도에 큰 변화가 없었던 점을 봤을 때, 서울 등 수도권을 중심으로 한 공동주택 공시가격 상승에 따른 것으로 분석했다.



올해 공동주택 공시가격 상승률은 전국이 9.13%인 반면 서울은 18.60%로 전국보다 두 배 수준이었다.



특히 서울 강남3구(강남·서초·송파구)와 마용성(마포·용산·성동구) 일대 아파트 보유자들은 보유세가 지난해에 비해 40% 안팎으로 늘어난 것으로 추산된다.



부동산 세금 계산 서비스 셀리몬(sellymon)의 시뮬레이션에 따르면 전용면적 84㎡ 기준 서울 서초구 반포동 래미안원베일리 1세대 1주택자의 보유세는 2천810만5천원(재산세 938만4천원·종부세 1천872만2천원)으로, 작년보다 45% 증가했다. 보유세 증가분 874만8천원 가운데 종부세가 811만6천원을 차지했다.



같은 서초구 반포동 아크로리버파크 84㎡ 보유세는 1천697만8천원에서 2천407만4천원으로 709만5천원(41.8%) 늘었다. 이 중 종부세가 884만5천원에서 1천539만2천원으로 74.0% 뛰었다.



같은 면적 래미안퍼스티지는 1천385만7천원에서 2천만9천원으로 44.4% 증가하며 2천만원을 넘어섰다. 반포자이도 1천299만6천원에서 1천864만2천원으로 43.4% 늘었다.



강남구와 송파구 주요 아파트도 40%대 증가율을 보였다.



송파구 잠실주공5단지(82.51㎡)는 938만8천원에서 1천344만9천원으로 43.2%, 강남구 도곡렉슬은 908만4천원에서 1천299만8천원으로 43.1% 각각 늘었다. 은마는 751만1천원에서 1천70만2천원으로 1천만원을 넘겼다.



마용성 지역에서는 용산구 이촌동 한가람이 474만2천원에서 666만6천원으로 40.6%, 성동구 옥수동 래미안옥수리버젠이 349만4천원에서 486만5천원으로 39.2%, 마포구 아현동 마포래미안푸르지오가 314만7천원에서 436만2천원으로 38.6% 증가했다.



공시가격이 12억원을 넘어서면서 올해 처음 종부세를 내게 된 단지도 나왔다. 양천구 신정동 목동힐스테이트 84㎡는 공시가격이 11억2천400만원에서 13억7천700만원으로 오르면서 종부세 44만9천원이 새로 부과됐다. 영등포구 당산래미안 4차(44만2천원)와 강동구 래미안힐스테이트고덕(35만7천원)도 마찬가지다.



세 채를 보유한 사례를 보면 아크로리버파크·리센츠·마포래미안푸르지오 84㎡ 3채를 보유한 경우 보유세는 8천321만2천원에서 1억1천996만7천원으로 44.2% 늘어 1억원을 넘어선다.



내년 종부세 과세 대상은 올해보다 줄어들 가능성이 있다. 과세 기준 공시가격을 12억원에서 14억원으로 완화하는 세제 개편안이 국회에서 논의 중이기 때문이다.



재경부는 "향후 주택 가격이 안정되고 종부세 정부안이 통과되면 거주용 1주택 세부담 완화 효과 등으로 종부세 부담이 완화될 것으로 예상된다"며 "거주 여부와 무관하게 시가 20억원까지는 비과세, 시가 30억원 수준까지는 세부담이 완화된다"고 설명했다.

<연합>

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