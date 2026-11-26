주택분 종합부동산세 납부 대상이 올해 약 73만명으로 작년보다 34.5% 늘었다. 서울에서만 13만명 넘게 증가했다.



서울을 중심으로 수도권 집값이 급등한 영향으로 보인다.

26일 서울 강남구의 한 부동산중개업소 모습. 연합뉴스

주택분 종부세 고지 인원과 전체 세액은 2022년 이후 가장 많은 수준이며, 개인 1인당 주택분 종부세 평균 세액도 200만원에 육박했다.



재정경제부는 26일 이런 내용의 '2026년도 종합부동산세 고지' 내용을 발표했다. 국세청이 종부세 납세 의무자에게 납부고지서와 안내문을 발송하는 시점에 맞춰 전체 윤곽을 제시하는 것이다.



올해 주택분 종부세는 72만6천명이 고지받았다. 작년(54만명)보다 18만7천명(34.5%) 증가했다.



국가데이터처 주택소유통계 기준으로 2025년 전체 주택보유자(개인) 1천630만6천명의 약 4.5%에 해당하는 규모다.



주택분 종부세 과세 인원은 2019년 51만7천명에서 가파르게 늘며 2022년 119만5천명까지 늘었다. 이후 정부가 공정시장가액비율 등을 낮추면서 2023년 41만명선으로 쪼그라들었다가 점차 늘어나는 추세다.



올해 주택분 고지세액은 2조3천억원으로 1년새 6천억원(35.3%) 증가했다.



인원·세액 기준 모두 2022년(119만5천명·3조3천억원) 이후 최대치다.



재경부는 "올해는 종부세 제도에 큰 변화가 없었다"며 "종부세 증가는 시장 요인에 기인하는 것으로 분석된다"고 밝혔다.



올해 공동주택 공시가격은 전년보다 9.1% 상승했다. 특히 서울은 18.6% 상승했고, 경기도 6.4% 올랐다.



지역별로 서울의 주택분 종부세 고지 인원이 45만9천명으로 전년보다 13만1천명(40.1%) 늘며, 전국 17개 광역지자체 중에서 가장 높은 증가율을 기록했다.



이어 경기가 36.8% 증가(11만3천명→15만5천명)했다.



전체 주택분 과세 인원 가운데 서울 지역이 차지하는 비중은 63.2%에 달한다. 인천·경기까지 포함하면 수도권 대상자가 전체 주택분 종부세의 86.3%를 차지한다.

세부적으로 1세대 1주택자의 주택분 종합부동산세 고지 인원은 23만1천명으로, 작년보다 8만명(53.0%) 증가했다. 총 고지세액은 3천660억원으로 1천981억원(118.0%) 급증했다.



다주택자는 43만8천명으로 작년 고지 인원보다 10만8천명(32.8%) 늘었다. 고지세액은 3천631억원(60.1%) 증가한 9천670억원이다.



주택분 종부세가 매겨지는 개인 1인당 평균 세액은 199만4천원으로 집계됐다.



지난해 고지분 평균 세액인 160만6천원과 비교해 38만8천원(24.1%)이 늘어나며 2021년(364만7천원) 이후 가장 많았다.



1세대 1주택자 1인당 평균 세액은 158만6천원이다. 47만2천원(42.4%) 늘어 자료상 관련 통계가 확인되는 2017년 이후 최고치를 기록했다.



집값이 크게 상승했던 2021년(152만9천원)보다도 높았다.



법인의 주택분 종부세는 5만8천명에 고지돼 지난해보다 약 1천474명(2.5%) 감소했다.



고지서를 받은 후에 합산배제 등 특례 신청을 하는 경우가 많은 점을 고려할 때, 법인의 최종 결정 인원·세액은 고지 때보다 감소할 것으로 예상된다고 재경부는 설명했다.



토지분 종부세는 11만3천명이 고지받았다. 지난해보다 4천명(3.4%) 증가했다. 고지세액은 1천억원(3.4%) 늘어난 3조7천억원이다.



주택분과 토지분을 합산한 전체 종부세액은 81만7천명에게 6조원이 고지됐다. 작년보다 고지 인원은 18만8천명(30.0%), 고지세액은 7천억원(13.7%) 증가한 수준이다.



내년에는 추가 집값 상승에 따라 종부세 고지 인원·세액이 늘어날 여지가 있지만 정부는 현재 추진 중인 세제 개편안에서 1세대 1주택자 기본공제를 확대하고 있다고 설명했다.



올해 고지된 종부세는 다음 달 15일까지 납부해야 한다.

<연합>

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