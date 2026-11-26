한 판 한 판 쌓아 올린 승리가 110억원이라는 숫자로 돌아왔다. 한국 바둑의 차세대 주자로 출발해 세계 정상급 기사로 성장한 신진서 9단이 마침내 한국 바둑 역대 누적 상금의 새 주인공이 됐다. 25세의 나이에 100억원 고지를 넘어선 데 이어, 프로 입단 14년 만에 선배 박정환 9단마저 제치고 한국 바둑사에 새로운 기록을 새겼다.

신진서 9단. 한국기원 제공

26일 한국기원에 따르면 신진서는 전날 막을 내린 제49기 SG배 한국일보 명인전 결승 3번기에서 박정환을 종합전적 2-1로 꺾고 대회 2연패를 달성했다. 우승 상금 7000만원을 보탠 신진서의 통산 누적 상금은 110억5468만원으로 집계됐다. 종전 1위였던 박정환(110억4853만원)을 615만원 차로 앞선 금액이다.

이번 기록 경신은 두 기사의 직접 맞대결에서 이뤄졌다는 점에서도 눈길을 끈다. 신진서가 우승 상금 7000만원을 챙긴 반면 박정환은 준우승 상금 2500만원을 받으면서 결승 결과가 통산 상금 순위까지 뒤바꿨다.

한국 바둑의 역대 누적 상금 1위가 바뀐 것은 약 9개월 만이다. 지난 2월 박정환이 제1회 신한은행 세계 기선전에서 우승하며 이창호 9단을 제치고 처음으로 정상에 오른 바 있다. 이후 신진서가 추격을 이어갔고, 이번 명인전 우승으로 마침내 역전극을 완성했다.

2000년생인 신진서는 2012년 제1회 영재 입단대회를 통해 프로 무대에 입문했다. 이후 국내외 주요 대회에서 꾸준히 우승컵을 들어 올리며 정상급 기사로 자리 잡았다. 이번 명인전까지 프로 통산 48회 우승을 기록했다.

신진서의 성장세는 올해 2월 이미 숫자로 증명됐다. 제27회 농심신라면배 세계바둑최강전에서 한국의 대회 6연패를 확정하며 누적 상금 100억5648만원을 기록했다. 이창호와 박정환에 이어 역대 세 번째로 100억원을 돌파했으며, 만 25세로 최연소 기록까지 갈아치웠다. 당시 이창호는 만 40세, 박정환은 만 32세에 같은 고지에 올랐다.

신진서 9단. 한국기원 제공

이후에도 우승 행진은 멈추지 않았다. 6월 쏘팔코사놀 최고기사결정전을 시작으로 10월 란커배와 국수산맥 국제바둑대회에서 연이어 정상에 올랐고, 이번 명인전까지 제패했다. 올해에만 네 차례 우승을 차지하며 한국 바둑의 최정상급 기사다운 면모를 이어갔다.

앞서 신진서는 2023년 한 해 동안 14억7961만원을 획득해 한국 바둑 연간 최고 상금 기록을 세웠다. 한 해 동안 가장 많은 상금을 벌어들인 데 이어 이제는 프로 통산 누적 상금에서도 가장 높은 자리에 섰다.

26일 기준 역대 누적 상금 순위는 신진서가 110억5468만원으로 1위, 박정환이 110억4853만원으로 2위, 이창호가 108억1643만원으로 3위다. 신진서와 박정환의 차이는 615만원에 불과하다. 두 기사 모두 국내외 대회에서 활발하게 활동하고 있어 앞으로 이어질 상금 경쟁 역시 관심을 모은다.

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