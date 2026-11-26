강신철 국방부 장관은 26일 최근 러시아 군용기가 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈) 무단 진입을 거듭하고 울릉도 영공 경계에 초근접으로 비행한 일과 관련해 "긴장 완화를 위한 노력은 분명히 필요한 상황"이라고 말했다.



강 장관은 이날 국회 국방위원회에서 더불어민주당 김병주 의원이 재발방지 대책을 묻자 "러시아와 소통할 수 있는 채널이 없지는 않지만 더 필요하다고 본다"면서 이같이 답했다.

강신철 국방부 장관이 26일 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

그는 "사전에 예방 차원의 협조가 필요하고, 훈련 시에도 카디즈 진입 등의 부분에 대해 사전에 충분히 숙의가 돼야 한다는 입장을 (러시아 측에) 분명히 전달했다"며 "앞으로도 그렇게 노력해 나가려고 한다"고 덧붙였다.



앞서 24일 오전 러시아의 초음속 전략폭격기 Tu-160 2대와 전투기 2대 등이 동해 카디즈에 무단 진입하고, 울릉도 영공 경계 1㎞이내까지 접근했다.



우리 군은 전투기를 긴급 출격시켜 대응하고, 이후 주한 러시아 국방무관을 서울 용산구 국방부 청사로 초치해 항의했다.



강 장관은 러시아가 당시 비행에 최신예 스텔스 전투기 Su-57까지 동원한 것 아니냐는 일각의 관측에 대해서는 "사실과 다른 언론 보도가 있었다"면서 스텔스기는 카디즈에 진입하지 않았다고 확인했다.



또 러시아 국방부가 이번 비행을 두고 사전에 계획된 비행이라고 주장한 데 대해서는 "이번에는 영공 쪽으로 다가왔기 때문에 이례적이고, 계획된 것이라고 보기는 어렵다는 게 저희 입장"이라고 밝혔다.

<연합>

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