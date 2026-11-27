유튜브 콘텐츠 ‘B주류초대석’을 통해 인기를 얻은 ‘허간민’이 독립 유튜브 채널을 개설하고 새로운 활동에 나섰다.

지난 25일 음악 프로듀서 허키 시바세키, 드러머 김간지, 편집자 김민경은 세 사람의 이름에서 한 글자씩 따온 이름인 ‘허간민’으로 유튜브 채널을 개설했다. 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정도 함께 열고 팬들과의 소통을 시작했다.

‘허간민’ 유튜브 채널 캡처

허간민은 토스의 유튜브 채널 머니그라피에서 선보인 웹예능 ‘B주류초대석’을 통해 결성된 조합이다. 음악과 영화, 책 등 다양한 문화 분야에 대한 세 사람의 지식과 각기 다른 취향, 거침없는 대화가 어우러지면서 고정 팬층을 형성했다. 이들은 독특한 조합과 매력으로 ‘비주류 아이돌’이라는 별칭으로 불리기도 했다.

세 사람이 처음 함께 출연한 콘텐츠는 공개 이후 조회수 290만회를 기록했다. 후속 영상들도 100만~200만회 수준의 조회수를 기록했으며, 주요 장면을 편집한 숏폼 영상도 SNS에서 주목받았다. 오프라인 행사 역시 티켓 판매와 동시에 1500석이 매진되는 등 인기를 얻었다. 이에 프로그램 종영과 휴식기 이후에도 세 사람의 재결합을 바라는 시청자들의 요청이 이어졌다.

채널 개설 소식은 온라인에서도 빠르게 확산했다. 콘텐츠 트렌드 매체 캐릿은 26일 채널 공개 소식을 전하며 개설 후 하루가 채 지나지 않아 구독자가 6만명을 넘어섰다고 소개했다.

한편 허키 시바세키는 힙합 음악 프로듀서로 여러 뮤지션의 곡 작업에 참여했으며, 김간지는 밴드 술탄 오브 더 디스코의 드러머로 활동 중이다. 김민경은 민음사 편집자로 출판사 유튜브 채널 ‘민음사TV’ 등을 통해 책과 문학을 소개해왔다.

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