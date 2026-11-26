전국 섬 마을 행정의 최일선을 맡고 있는 이·통장들이 지역 자치 역량 강화를 이끌 ‘섬 명예활동가’로 공식 위촉된다.

26일 한국섬진흥원(KIDI)에 따르면 진흥원은 25일부터 이틀간 인천시 일원에서 ‘섬 명예활동가 양성과정’을 열고 교육을 수료한 섬 마을 이·통장들을 섬 명예활동가로 위촉했다.

한국섬진흥원은 25일부터 이틀간 인천시 일원에서 ‘섬 명예활동가 양성과정’을 열고 교육에 참여한 섬 마을 이·통장들을 ‘섬 명예활동가’로 위촉했다. 한국섬진흥원 제공

이번 양성과정은 섬 마을 행정의 중심축인 이·통장에게 실무형 리더십과 정책 기획 역량을 제공해 섬 자치 역량을 높이고, 현장의 생생한 애로사항을 정책으로 연결하는 공식 거점 활동가로 육성하기 위해 마련됐다.

교육 첫날인 25일에는 박형욱 전국섬마을이통장연합회 사무국장이 ‘나는 섬 활동가’를 주제로 기조강연을 맡아 전남광주 보성 장도의 우수사례와 마을 운영 노하우를 공유했다.

이어 최지호 한국섬진흥원 선임연구위원이 ‘우리나라 섬 정책 현황 및 발전 방안’을, 김남희 진흥사업실장이 ‘섬 지역 특성화사업’을 각각 소개하며 공모사업 기획 등 실무 역량 강화를 도왔다.

마지막 강연에서는 전경희 도시경영연구소장이 ‘섬에 불어온 청년 훈풍’을 주제로 청년과 주민이 함께 만들어가는 섬마을 활성화 사례를 전했다.

둘째 날인 26일에는 인천 옹진군 신·시·모도 섬 현장을 직접 찾아 연륙교(신도평화대교) 개통 이후 달라진 정주·관광 환경과 현장 대응 과제를 살펴봤다.

올해 처음 도입된 ‘섬 명예활동가 양성과정’은 이번 인천·충남권 교육을 시작으로 다음 달 전남권까지 총 2회 운영되며, 내년부터는 전국 모든 섬 지역으로 대상을 확대할 계획이다.

조성환 한국섬진흥원장은 “섬 지역의 지속가능한 발전과 활력 제고의 핵심은 현장을 지키는 이·통장님들의 리더십에 있다”며 “이번에 위촉되는 섬 명예활동가들이 마을의 갈등을 해결하고 고유 자원을 발굴하는 지역 혁신의 거점 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.

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