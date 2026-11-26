세무사 시험에서 불거진 인공지능(AI) 활용 부정행위 파문이 각종 시험으로 번지면서 '국민 영어시험'인 토익(TOEIC)도 커닝 방지 대책을 내놨다.



앞으로 토익 시험을 볼 때 안경을 착용한 수험자는 감독관의 검사를 받고 안경테에 보안 스티커를 부착해야 한다. 개인 샤프는 사용할 수 없으며 옷 단추에도 스티커를 붙여야 한다.

한국토익위원회 제공.

YBM 산하 한국토익위원회는 첨단 스마트기기를 악용한 부정행위 예방·적발 대책 6가지를 마련해 29일 정기시험부터 시행한다고 26일 밝혔다.



감독관은 수험자의 안경을 전수 검사한 뒤 시험 도중 AI 안경으로 바꿔 쓰는 것을 막기 위해 보안 스티커를 붙인다.



이 스티커는 한번 떼어내면 표면에 흔적이 남도록 제작됐다.



위원회는 앞선 시험에서 사용한 스티커를 부정행위에 악용하는 것을 방지하기 위해 시험마다 스티커의 색깔과 크기 등을 달리할 방침이다.



시험 중 책상 위에 놓을 수 있는 물품은 연필 최대 2자루, 커버를 제거한 지우개 1개, 신분증, 아날로그 손목시계 등 4종류로 제한한다.



아날로그 손목시계는 시험 중에는 손목에 착용해선 안 되고 책상에 내려놓아야 한다.



나머지 개인 소지품은 가방에 넣어 지정된 장소에 보관해야 한다.



시험 도중 화장실을 이용하거나 부정행위가 의심되는 수험자 등을 대상으로 금속탐지기를 활용한 검사를 실시하는 데 더해 전국 모든 고사장에 전파탐지기를 도입할 계획이다.



초소형 카메라를 이용한 부정행위를 막고자 옷 단추에는 면적이 넓은 스티커를 붙이고 수험자의 시선을 확인하기 어려운 모자 착용도 엄격히 금지한다.



시험장에서 적발되지 않은 부정행위자를 성적 처리 과정에서 걸러내는 사후 적발 제도 역시 강화한다.



토익 홈페이지 내 부정행위 신고센터를 활성화하는 한편 사회관계망서비스(SNS)와 포털사이트에 올라오는 부정행위 모집·알선 광고를 상시 모니터링해 문제가 있는 광고는 방송미디어통신심의위원회에 신고할 예정이다.



한국토익위원회 관계자는 "AI 안경 등 첨단 스마트기기의 발전에 따라 부정행위 유형도 다양해지고 있는 만큼 이에 대한 신속한 대응을 꾸준히 해나가는 것이 중요하다"며 "모든 수험자가 공정한 환경에서 시험에 응시할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

<연합>

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