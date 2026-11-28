왼쪽부터 배우 박보검, 이상이, 이서진. 오사카=뉴스1, 뉴시스

예능 프로그램에서 주어진 역할을 제대로 소화하기 위해 자격증 취득에 나선 스타들이 있다. 배우 박보검과 이상이는 각각 손님의 머리와 손톱을 손질하고자 관련 자격증을 취득했고 배우 이서진은 배를 운항하기 위해 조종면허를 준비했다. 방송을 앞두고 남다른 노력을 기울인 이들의 활약상을 살펴봤다.

지난 1월 방영된 tvN 예능 프로그램 ‘보검 매직컬 1’에서 미용사 국가기술자격증을 준비를 준비하는 배우 박보검. 유튜브 채널 ‘디글 :Diggle’ 캡처

◆ 첫 시험 탈락 딛고 재도전…미용사 자격증 손에 쥔 박보검

오는 29일 tvN 새 예능 프로그램 ‘보검 매직컬2’에서 배우 박보검이 미용사 ‘박 원장’으로 출연한다. ‘보검 매직컬2’은 작은 바다 마을에 헤어숍을 열고 주민들의 머리나 손톱 등을 손질하는 과정을 그렸다. 이 프로그램을 위해 박보검은 미용사 국가기술자격증을 준비했다.

박보검은 해군에서 군 생활을 하던 시절 이발 기술을 익혔다. 당시 군에서는 병사들의 자기계발을 위해 자격증 취득을 권장했고 박보검도 2021년 12월 휴가를 활용해 진해 해군교육부사령부에서 이용사 국가기술자격증 시험을 응시해 합격한 것으로 알려졌다.

이발사가 될 수 있는 이용사 자격증을 보유한 박보검은 지난 1월 방영된 tvN 예능 프로그램 ‘보검 매직컬 1’ 출연을 확정했다. 이때 펌 등 다양한 시술을 선보이기 위해 미용사 자격증에도 도전했다. 하지만 실기시험에서 제한 시간 내 펌 시술을 마치지 못해 아쉽게 탈락했다. 이에 따라 시즌 1에서는 펌을 제외한 커트, 염색, 샴푸·드라이, 면도 등을 서비스했다.

박보검은 첫 시험에서 탈락한 뒤에도 도전을 이어갔다. 특히 시즌1 마지막 회에서는 박보검이 미용사 자격증 시험에 재도전하는 장면이 그려져 이목이 쏠렸다. 지난 3일 ‘보검 매직컬 2’ 측은 메인 포스터와 함께 박보검의 출연 소감을 공개하며 그의 미용사 자격증 취득 소식을 전했다.

박보검은 시즌2 출연 소감을 통해 “매일 최소 4시간 이상 연습했던 보람이 있었다. 이번 시험에서는 시간을 단축하기 위해 노력했다”며 “미용사 자격증을 취득한 만큼 고객분들께 더욱 다양한 헤어 시술로 멋진 하루를 선물해 드리고 싶었다”고 밝혔다.

배우 이상이가 지난 1월 방영된 tvN 예능 프로그램 ‘보검 매직컬 1’에서 손님에게 네일 서비스를 제공하는 모습. 유튜브 채널 ‘tvN D ENT’ 캡처

◆ 이상이, 어르신들 손에 네일 서비스…손끝에서 피어난 따뜻한 교감

배우 이상이는 보검 매지컬2에서 네일리스트로 활약한다. 시즌 1 프로그램 출연을 확정한 후 그는 미용실에서 도움이 될 수 있는 역할을 고민하다 네일아트에 관심을 갖고 네일 국가기술자격증 취득에 도전했다.

그러나 자격증을 준비하는 과정에서 어려움도 따랐다. 시즌1에서 이상이는 “네일 붓이 작다. 미칠 것 같다”며 큰 손으로 작은 붓을 다뤄야 하는 고충을 털어놨다. 그래도 이상이는 지난해부터 필기 공부와 실기 연습을 꾸준히 병행한 결과 네일 자격증을 딸 수 있었다.

또한 시즌1에서 이상이는 네일 시술을 무료 서비스로 제공하겠다고 약속하며 어르신들을 향한 배려를 드러냈다. 실제로 손 질환 때문에 자신의 손을 내보이기 주저하던 한 어르신이 “이 손으로 17년 동안 농사를 지어 자식들을 키웠다”고 말하자 이상이는 곧바로 “금손”이라고 화답하며 분위기를 풀었다.

시즌2에서 이상이는 네일 서비스에 더해 페디큐어와 피부관리까지 맡는다. 시즌1에서 무료로 제공했던 네일 서비스도 유료로 전환되면서 한층 전문적인 서비스를 선보일 예정이다.

tvN 예능 프로그램 ‘삼시세끼 어촌편 3’(2016)에서 배우 이서진이 배를 운행하는 장면. 유튜브 채널 ‘tvN Joy’ 캡처

◆ 배 운전하고 아이들 요리하고…프로그램 특성에 맞춰 전문성 키운 이서진

배우 이서진은 tvN 예능 프로그램 ‘삼시세끼 어촌편 3’(2016) 촬영을 위해 소형 배를 몰 수 있는 면허증을 땄다. 바다낚시 등으로 직접 식재료를 구해 끼니를 해결하는 프로그램 특성상 출연진이 배를 운항하면 촬영에 도움이 될 수 있었다. 이에 제작진의 제안으로 이서진은 동력수상레저기구 조종면허증 일반조종 2급을 취득한 뒤 제작진이 준비한 배 ‘서지니호’의 운전대를 잡았다.

이와 관련된 흥미로운 일화도 있다. 촬영지인 전남 보성 득량도는 배를 타고 육지로 나가야 읍내가 나오는 외진 섬이었다. 어느 날 이서진이 읍내에 가고 싶다는 뜻을 내비치자 함께 출연한 가수 에릭과 배우 윤균상이 호응했고 이서진이 직접 배를 몰아 섬을 빠져나갔다. 하지만 정작 돈을 챙기지 못해 숙소로 돌아와 저녁을 차려야 했다.

이서진의 방송을 향한 열정은 여기서 그치지 않았다. 이서진은 이후 SBS 예능 프로그램 ‘리틀 포레스트’(2019) 출연을 앞두고도 자격증 취득에 나섰다. 아이들에게 음식을 만들어 주는 메인 셰프를 맡은 그는 민간자격증인 아동요리지도사 2급 자격증을 준비해 취득했다.

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