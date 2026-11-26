서울 아파트 매매가격 상승 폭이 6주째 둔화 흐름을 이어온 가운데 보합권에 근접한 것으로 나타났다.



강남권은 하락 폭을 키웠고 한강벨트권에서도 하락 전환한 곳이 늘어 내림세가 더 확산할지에 관심이 집중된다.

한강에서 바라본 서울 송파구 아파트 단지 모습. 연합뉴스

26일 한국부동산원이 공개한 11월 넷째 주(11월 23일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 지난주 대비 0.01% 상승했다.



전주의 상승폭(0.03%)과 비교하면 0.02%포인트(p) 낮아졌다.



상승 폭은 10월 셋째 주(0.13%)부터 6주째 둔화한 가운데 보합권에 초근접한 모양새다.



강남3구(서초·강남·송파)와 강동구가 포함된 동남권은 전주보다 0.32% 떨어지며 하락 폭을 키웠다.



송파(-0.50%), 강남(-0.34%), 강동(-0.03%)은 전주 대비 내림 폭을 확대했다.



서초(-0.31→-0.30%)는 내림 폭을 다소 좁혔다.



강남구는 대치·압구정 대단지 위주로, 서초구는 반포·잠원을 중심으로 하락한 것으로 나타났다.



한강벨트권에서는 광진과 영등포가 각각 0.01% 내리며 하락 전환했다.



성동(-0.01%)은 3주째, 용산(-0.03%)과 동작(-0.01%)은 2주째 내림세를 이어갔다.



강북권(14개구)은 성북(0.33%), 노원(0.27%), 서대문(0.25%)을 포함해 전체적으로 0.15% 상승했다.



서울 전체적으로 정주 여건이 괜찮은 대단지, 역세권 중심의 상승이 나타난 가운데 일부 지역에서는 하락 계약이 체결되는 등 지역별 상승·하락이 혼재됐다고 부동산원은 설명했다.



시장에서는 강남3구 중심의 하락세와 기준금리 인상 여파 등으로 서울 아파트 가격이 하락 반전할 가능성도 있다고 내다봤다.



남혁우 우리은행 부동산 연구원은 "서울 아파트 시가총액 중 상당 부분을 차지하는 강남3구와 한강 벨트의 가격 조정 현상이 지속될 개연성이 크고 기준금리 인상은 매수심리 위축에 영향을 줄 수밖에 없다"면서 "서울은 현재 보합 상태를 유지하거나 추가적으로 하락 반전할 가능성도 존재한다"고 분석했다.



한국은행 금융통화위원회는 이날 기준금리를 연 3.00%에서 3.25%로 0.25%p 인상했다.



수도권 아파트 가격은 경기(0.17%), 인천(0.02%)를 포함해 전주 대비 0.10% 올랐다.



지방은 충북(0.05%), 인천(0.02%), 대전(0.02%) 등이 오른 반면 제주(-0.06%), 경북·충남·부산(각 -0.02%)이 하락하며 전체적으로 보합(0.00%)을 나타냈다.



전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.05% 상승했다.



아파트 전셋값은 서울(0.14%)을 포함한 수도권(0.14%) 모두 지난주와 같은 상승 폭을 유지했다.



서울에서는 노원(0.40%), 금천(0.29%), 성북(0.27%), 도봉(0.20%)의 상승 폭이 상대적으로 컸다.



전주 대비 전셋값이 하락 전환한 곳은 서초(0.01→-0.02%)가 유일했다.



서울은 임차 수요가 있는 역세권과 대단지를 중심으로 상승 계약이 체결되고 일부 단지에서는 하향 조정된 거래가 발생했다고 부동산원은 진단했다.



시도별로는 충남(0.07%), 부산·대구·충북(각 0.05%)이 상승하고 경북과 강원은 보합(0.00%), 제주(-0.04%) 등은 하락해 전국적으로는 0.09% 올랐다.

<연합>

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