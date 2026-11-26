경기 김포시가 역대 최대 규모의 시민참여기구 발족을 추진한다. 이곳 구성원들은 정책 발굴부터 진행 상황의 점검·평가까지 직접 관여하게 된다.

26일 김포시에 따르면 해당 위원회는 시민들이 단순한 정책 수혜자를 넘어 정책을 함께 만들어가는 주체다. 다양한 경험과 아이디어를 시정에 반영하는 협력 거버넌스다. 총 130명 이내로 구성되며, 내년 1월 공식 출범할 예정이다.

경기 김포시가 역대 최대 규모의 시민참여기구 발족을 추진한다. 이곳 구성원들은 정책 발굴부터 진행 상황의 점검·평가까지 직접 관여하게 된다. 사진은 김포시청 전경.

민선 9기 주요 공약인 ‘시민과 함께 결정하는 시정’을 본격적으로 실현하기 위한 첫걸음이라고 시는 설명했다. 시장 직속의 시민소통기획관 신설 후 선보이는 첫번째 역점사업이기도 하다.

시민과 전문가, 실제 정책을 집행하는 관계부서가 함께 정책을 논의하고 구체화한다. 기존 의견수렴과 정책 제안 중심의 참여에서 벗어난 것이 두드러진 특징이다. 관련 부서 공무원으로 꾸려진 ‘실무지원단’이 제안의 적법성과 타당성, 실현 가능성 등을 검토하고 실효성이 있도록 발전시킬 계획이다.

위원회는 기획안전, 경제환경, 교육문화관광, 보건복지, 교통도시주택 등 5개 분과로 나뉜다. 월 1회 정기회의를 열고, 각계 목소리 수렴과 현장방문에 나선다. 운영위의 경우 분기별 1회 주요 안건에 대한 검토를, 전체회의는 연 2회 주요 정책과제를 최종 심의·조정한다.

시는 다음달 10일까지 제1기 위원을 공개 모집한다. 공고일 기준 19세 이상 김포시민 또는 관내 학교 재학생, 사업장·법인·기관 등에 근무해야 한다. 시정 발전과 지역 현안 해결에 관심이 있다면 전문지식이나 경력에 관계없이 신청할 수 있다.

시 관계자는 “이번 위원회는 시민과 행정이 함께 논의하고 구체화하는 새로운 소통의 장”이라며 “차별화된 경험과 아이디어가 김포의 변화를 이끌 수 있도록 많은 시민들의 적극적인 관심을 바란다”고 말했다.

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