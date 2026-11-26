경기도가 반도체·인공지능(AI) 등 기존 첨단산업 인프라를 발판 삼아 양자기술의 조기 사업화와 산업 생태계 조성에 속도를 낸다.

25일 경기 수원시 노보텔 앰배서더에서 열린 ‘경기 퀀텀 이노베이션 포럼 및 2026년 경기도 양자-반도체 융합산업 네트워킹 데이’. 경기도경제과학진흥원 제공

경기도와 경기도경제과학진흥원은 25일 수원 노보텔 앰배서더에서 ‘경기 퀀텀 이노베이션 포럼 및 양자-반도체 융합산업 네트워킹 데이’를 열고 미래 전략을 논의했다고 26일 밝혔다. 행사에는 삼성SDS와 LG전자, IBM, 아이온큐 등 국내외 주요 기업과 산·학·연 전문가들이 참석해 실무형 인재 양성과 양자 칩 공급망 확대 방안을 모색했다.

양자-반도체 융합 연구개발(R&D) 지원사업에 참여한 도내 5개 기업의 사업화 성과도 공개됐다. 에피솔루션은 25억원 규모의 투자 유치에 성공했고, 엑스닷츠는 반도체 비파괴 검사 기술로 ‘CES 2027’ 혁신상을 받았다.

경기도는 올해 30억원을 투입해 기업 지원과 인력 양성을 이어갈 방침이다.

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