2년 전 12월 3일, 비상계엄령이 선포됐다. 1979년 계엄 선포 이후 45년 만의 계엄이다. 오후 10시 40분, 계엄사령부 포고령 제1호가 발표되었다. 정치, 언론 활동을 통제하는 조항이 포함되어 있었다. 하지만 1949년 계엄법에 "국회가 계엄의 해제를 요구할 때는 대통령은 이를 해제하여야 한다"라는 21조 항목이 추가되었고, 1962년에는 제5차 개헌을 통해 재적의원 과반수 찬성 시 국회 해제 요구권이 헌법으로 보장되었다. 2년 전 그날 밤, 무장한 계엄군들이 창문을 부수고 국회 내부로 들어왔지만 국회의원, 보좌진들, 언론, 시민 그 누구도 물러서지 않았다. 결국 수일에서 한해를 넘겼던 지난 계엄과 달리, 이날 계엄은 6시간 만에 해제되었다. 헌법이 보장하는 권리. 앞서 스러져간 누군가의 피와 땀이 서려 있는 민주주의의 정수와도 같은 권리였다. 국회는 이날을 기억하기 위해 부서진 창문을 그대로 두었다. 이는 언젠가 다시 찾아올 그 순간을 위한 안내문이자 경고문이 될 것이다. /최상수 기자

2년 전 12월3일, 비상계엄령이 선포됐다. 1979년 계엄 선포 이후 45년 만의 계엄이다. 오후 10시40분, 계엄사령부 포고령 제1호가 발표되었다. 정치, 언론 활동을 통제하는 조항이 포함되어 있었다. 하지만 1949년 계엄법에 “국회가 계엄의 해제를 요구할 때는 대통령은 이를 해제하여야 한다”라는 21조 항목이 추가되었고, 1962년에는 제5차 개헌을 통해 재적의원 과반수 찬성 시 국회 해제 요구권이 헌법으로 보장되었다.



2년 전 그날 밤, 무장한 계엄군들이 창문을 부수고 국회 내부로 들어왔지만 국회의원, 보좌진들, 언론, 시민 그 누구도 물러서지 않았다. 결국 수일에서 한해를 넘겼던 지난 계엄과 달리, 이날 계엄은 6시간 만에 해제되었다. 헌법이 보장하는 권리. 앞서 스러져간 누군가의 피와 땀이 서려 있는 민주주의의 정수와도 같은 권리였다. 국회는 이날을 기억하기 위해 부서진 창문을 그대로 두었다. 이는 언젠가 다시 찾아올 그 순간을 위한 안내문이자 경고문이 될 것이다.

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