미국 중간선거에서 민주당이 압승을 거뒀다. AP통신에 따르면 민주당은 24일(현지시간) 기준 상원에서 56석(민주당 성향 무소속 포함), 하원에서 259석을 확보했다. 하원 의석은 1990년 선거 이후 최대 규모다. 내년 1월 출범할 제120대 의회에서 양원을 장악하게 된 민주당은 도널드 트럼프 행정부의 이란전쟁 종식, 의료보험 개혁, 친인척 비리 의혹 조사, 관세정책을 뒤집기 위한 입법 등을 예고하고 있다. 민주당의 의회 장악은 트럼프 2기 행정부 후반기 미국의 정책을 어떻게 뒤흔들까.

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◆의료개혁 대격변 예고



하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표는 의료개혁을 최우선 입법 과제로 내세웠다. 민주당이 당장 추진하겠다고 밝힌 것은 건강보험개혁법(ACA·오바마케어)으로 확대됐다가 만료된 건강보험료 보조금의 복원과 트럼프 대통령이 지난해 감세법을 통해 단행한 1조달러(약 1343조원)에 육박하는 규모의 메디케이드(저소득층 의료지원제도) 예산 삭감 철회다.



민주당 일각에선 ‘트럼프 케어’라는 이름으로 전 국민 건강보험제도를 도입하자는 제안까지 나왔다. 민주당이 오랫동안 추진해 온 보편적 의료보장제도를 실현할 수 있다면 정치적 공을 트럼프 대통령에게 돌리는 것도 마다하지 않겠다는 것이다.

차기 미국 하원의장 후보로 선출된 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표. 워싱턴=AFP연합뉴스

제프리스 원내대표는 지난 22일 CBS방송과의 인터뷰에서 고령층 대상 공적 건강보험인 메디케어의 가입 가능 연령을 낮추고 치과·안과·청력 관련 진료까지 보장 범위를 확대하는 방안을 제시했다. 차기 상원 보건·교육·노동·연금위원장을 맡을 것으로 예상되는 민주당 성향의 버니 샌더스 무소속 상원의원은 4년에 걸쳐 전 국민을 메디케어에 가입시키는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

관건은 민주당 내 진보파와 중도파 간 이견, 막대한 재원 조달 문제와 트럼프 대통령의 거부권 행사 여부다. 민주당은 양원을 장악했지만 대통령의 거부권을 무력화할 수 있는 3분의 2 수준의 의석을 확보하지는 못했다. 다만 트럼프 대통령은 지난 20일 백악관 기자회견에서 민주당과 공화당이 각각 원하는 의료정책을 절충할 수 있다는 입장을 밝히면서 공화당과 협상할 때보다 더 나은 결과를 얻을 가능성도 언급했다. 브루킹스연구소의 로런 애들러 보건정책센터 부소장과 매슈 피들러 보건정책센터 임시 소장은 최근 분석자료에서 “아무것도 법제화되지 않더라도 정책 제안을 개발하고 이에 대한 공감대를 형성하는 노력은 정치적 여건이 바뀌었을 때 민주당이 개혁을 추진하는 데 유리한 기반이 될 수 있다”고 짚었다.

◆이란전쟁 제동… 대통령 전쟁권한 견제



상·하원을 장악한 민주당의 또 다른 주요 과제는 이란전쟁 종식이다. 로이터통신과 입소스가 중간선거 직후 실시한 여론조사에서 미국인의 71%는 차기 의회가 이란전쟁을 종식하기 위한 입법에 나서기를 원한다고 답했다. 공화당 지지층에서도 이 같은 응답이 51%에 달했다.



다만 민주당이 양원을 장악하더라도 의회의 힘만으로 전쟁을 종식하기는 쉽지 않다. 미 헌법은 의회에 선전포고권과 예산권을 부여하고 있지만, 역대 미 행정부는 대통령의 군 통수권을 근거로 의회의 명시적인 승인 없이도 군사력을 행사할 수 있는 광범위한 권한이 있다고 주장해 왔다.



스콧 앤더슨 브루킹스연구소 선임연구위원은 차기 의회에서 전쟁 관련 자금 지원 보류, 그간 활용되지 않았던 신속처리 절차의 부활, 행정부 정책에 반대하는 비입법적 조치의 채택, 새로운 소송 방안 모색 등이 활발해질 것으로 내다봤다. 이들 수단을 매년 처리해야 하는 국방수권법(NDAA)이나 세출법안에 특정 군사활동에 대한 자금 사용을 제한하는 조항을 삽입하는 등의 입법적 조치와 결합해 트럼프 행정부를 압박할 수 있다는 것이다.



전쟁 수행 과정에 대한 대대적인 조사도 예고돼 있다. ABC방송에 따르면 차기 하원 군사위원장으로 유력한 애덤 스미스 민주당 하원의원은 지난 2월 의회의 승인 없이 이란전쟁을 개시한 행정부의 의사결정 과정과 개전 명분의 변화, 전쟁 수행 비용 등을 조사할 계획이다. 마약 밀매 혐의를 받는 선박에 대한 공격과 피트 헤그세스 국방장관의 고위 군 지도부 해임 등도 조사 대상이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

◆트럼프 일가 정조준… 전방위 의회 조사 예고



“변호사부터 구해 두라(Lawyer up).”



중간선거 당일 민주당의 하원 탈환이 확실시되자 차기 하원 감독위원장으로 거론되는 로버트 가르시아 민주당 하원의원은 이같이 엄포를 놨다. 민주당은 내년 1월 새 의회가 출범하면 상임위원회의 소환권 등을 활용해 트럼프 대통령 일가와 행정부 고위 인사들을 대상으로 동시다발적인 조사에 착수할 계획이다.



AP통신 등에 따르면 가르시아 의원은 지난 18일 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어와 차남 에릭 트럼프, 사위 재러드 쿠슈너를 비롯해 JD 밴스 부통령, 토드 블랜치 법무장관 등 12명에게 향후 의회 조사와 관련된 문서를 보존할 것을 요구하는 서한을 보냈다. 트럼프 일가의 가상화폐 사업과 해외 사업 거래를 둘러싼 이해충돌 의혹, 백악관 연회장 건설 관련 기업 기부, 행정부의 각종 수의계약 등이 주요 조사 대상이다. 가르시아 의원은 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 사건 관련 공개 청문회를 열고 법무부의 일부 관련 문서 비공개 경위도 조사하겠다는 입장이다.



차기 하원 법사위원장으로 예상되는 제이미 래스킨 민주당 하원의원은 법무부와 연방수사국(FBI)의 정치적 이용 의혹을 집중적으로 파헤칠 계획이다. 제임스 코미 전 FBI 국장, 레티샤 제임스 뉴욕주 법무장관 등 트럼프 대통령과 대립해 온 인사들에 대한 수사와 기소 시도, 직업 검사들의 해임 경위, 대통령 사면권 행사를 둘러싼 대가성 의혹 등에 관심을 두고 있다. 백악관은 민주당의 조사 계획이 정치적 목적에 따른 것이라며 반발하고 있어 의회의 소환 및 자료 제출 요구를 둘러싼 법적 공방도 예상된다.



민주당이 트럼프 대통령에 대한 세 번째 탄핵소추에 나설지도 관심사다. 다만 대통령 파면에 필요한 상원 3분의 2의 찬성을 확보하려면 공화당 의원들의 상당한 이탈이 필요하다. 민주당 지도부는 탄핵 가능성을 배제하지 않으면서도 이를 최우선 과제로 내세우지는 않고 있다.

◆관세정책도 수술대… AI 규제 논의 본격화 전망



트럼프 대통령의 핵심 경제정책인 관세정책도 차기 의회의 수술대에 오를 전망이다. NBC방송 등이 실시한 중간선거 출구조사에서 유권자의 66%는 트럼프 대통령의 관세정책이 미국 경제에 악영향을 미쳤다고 답했다. 민주당은 차기 의회 출범 직후 트럼프 대통령의 광범위한 관세 부과 조치를 철회하고 무역정책에 대한 의회의 권한을 복원하기 위한 입법에 나설 방침이다.



미 헌법은 외국과의 무역을 규제하고 관세를 부과할 권한을 의회에 부여하고 있지만 의회가 수십년에 걸쳐 각종 법률을 통해 대통령에게 상당 부분 권한을 위임하면서 행정부가 관세정책을 주도해 왔다. 민주당은 개별 관세의 철회를 넘어 대통령에게 위임된 무역 관련 권한 자체를 축소하는 방안을 모색하고 있다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 지난 9월 1974년 무역법 122조와 1930년 관세법 338조를 폐지하고 해당 조항 등에 근거해 징수한 일정 기간의 관세를 환급하도록 하는 법안을 발의했다. 차기 상원 재무위원장으로 유력한 론 와이든 민주당 상원의원 등도 공동 발의에 참여했다.



트럼프 대통령의 거부권 행사 가능성 등을 고려하면 당장 관세 철회가 이뤄지기는 어렵지만 관세가 미국 국민의 생활비와 기업의 생산비, 동맹국과의 경제적 관계에 미친 영향 등이 공개 청문회를 통해 집중적으로 다뤄질 것으로 관측된다.



인공지능(AI) 산업에 대한 규제도 차기 의회의 주요 정책 과제가 될 수 있다. 이번 중간선거에서는 AI 산업의 급속한 성장에 따른 일자리 감소 우려와 데이터센터 건설에 따른 전기료 상승, 환경 문제 등이 주요 쟁점으로 부상했다. 민주당이 주도하는 차기 의회에서는 AI 산업의 성장에 따른 경제적 이익을 사회에 재분배하는 방안도 논의될 것으로 보인다.

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