지난 18일 제주시 애월읍 제주드림포크 육가공장. 위생복으로 갈아입고 에어샤워를 거쳐 섭씨 12도가 유지되는 작업장에 들어서니 작업자들이 돼지고기를 분주하게 분리하고 있었다. 한 사람이 앞다리에서 뼈를 빼내면 옆 사람이 고기를 받아 항정살 등 부위별로 살을 도려냈다. 삼겹살 뼈를 발라내는 일은 흠집 없이 작업이 이뤄져야 하는 만큼 경력이 가장 긴 작업자 몫이었다. 돼지 한 마리는 이들의 손을 거치면 16개 부위로 나뉘게 된다.



다음달 1일이면 제주산 돼지고기가 싱가포르 수출길에 오른 지 1년이 된다. 농림축산식품부에 따르면 첫 선적부터 올해 10월까지 싱가포르로 건너간 제주산 돼지고기는 총 119.2톤(t)이다. 올해 8월 수출작업장으로 등록된 제주드림포크는 국내 유통 물량과 함께 싱가포르로 보낼 돼지고기도 가공한다.

제주드림포크 육가공장에서 작업자들이 도축된 돼지고기를 부위별로 손질하고 있다. 농림축산식품부 공동취재단

싱가포르에서도 삼겹살과 목살 수요가 가장 많지만, 이날 제주드림포크 작업대에 오른 돼지는 등심과 뒷다리까지 구워 먹을 수 있는 국산 흑돼지 ‘난축맛돈’이었다. 농촌진흥청이 제주재래흑돼지와 성장성이 좋은 랜드레이스를 교배해 개발한 품종이다. 일반 돼지는 근육 내 지방 함량이 1~3%인데 난축맛돈은 평균 10% 이상이다. 통상 지방이 적어 구이용으로 잘 쓰지 않는 뒷다리에도 지방이 고르게 퍼져 있다.



도축된 돼지가 처음 들어가는 곳은 작업대 앞이 아니라 지육실이다. 전날 저녁 들어온 고기는 이곳에서 보통 6시간가량 머문 뒤 섭씨 5도 이하로 떨어졌을 때 작업장으로 옮겨져 작업자들의 손에 닿는다. 인공지능(AI)과 자동화가 일상에 자리 잡았으나, 돼지고기의 부위를 나누는 건 아직 사람의 영역이다. 변영준 제주드림포크 대표는 “우리나라는 고기를 먹는 문화가 세분화돼 있어 원하는 부위를 나누고 상품으로 만들려면 기계로 작업하기 어렵다”며 “싱가포르의 경우 삼겹살을 가장 많이 찾고, 목살도 선호하는데 한국 음식과 구이 문화에 관심이 많아 현지에서 한국식 구이를 구현하려는 수요가 있다”고 말했다.



같은 날 오후 찾은 서귀포시 안덕면 제주양돈농협 축산물종합유통센터에서는 도축 과정 대부분이 자동화돼 있었으나, 여전히 사람 손이 필요한 순간이 있었다. 이 센터는 싱가포르 수출용 돼지를 도축할 수 있도록 등록된 곳이다. 김형준 센터장은 “싱가포르 수출을 준비하면서 서류를 여러 차례 주고받았고, 냉장 돼지고기 수출에 필요한 삼모충 검사도 주요 요구사항이었다”고 설명했다.

흐릿한 견학창 너머로 보이는 레일에는 돼지가 매달려 있었다. 12초당 한 마리가 레일 앞을 지나갔다. 머리와 꼬리가 잘린 뒤 몸통을 가르는 구간에서는 로봇이 레이저로 척추 위치를 읽었고 돼지를 단숨에 두 동강 냈다. 척추가 휜 돼지는 사람 손을 거쳐야 한다. 분리한 뒤에도 머리와 내장은 어느 돼지에서 나왔는지 알 수 있도록 몸통과 나란히 이동했다. 세척 단계에서는 로봇이 레일을 따라 움직이며 고압 물줄기로 몸통에 남은 뼛가루를 씻어냈다. 동물위생시험소 검사관이 이상 부위를 발견하면 라인 전체가 멈춘다. 모든 과정을 거치자 흔히 정육점 등에서 보던 ‘절반으로 잘린 돼지’ 모습이 됐다. 돼지 한 마리가 도축 공정을 거치는 데 약 24분이 걸린다.



싱가포르 검역당국은 수출을 허용하기에 앞서 제주를 찾아 도축장과 가공장의 위생관리 실태를 직접 점검했다. 지난해 11월 검역 협상이 마무리되면서 이곳에서 도축한 돼지고기도 싱가포르로 보낼 길이 열렸다. 제주가 지난해 5월 세계동물보건기구(WOAH)에서 국내 첫 구제역 백신접종 청정지역 지위를 받은 것이 계기가 됐다.



농림축산식품부에 따르면 첫 선적부터 올해 10월까지 싱가포르로 수출된 제주산 돼지고기는 119.2톤이다. 올해 1~10월 수출량은 97.2톤, 수출액은 148만4000달러였다.



같은 기간 우리나라의 신선 돼지고기 수출량은 153.3톤으로 1년 전(48.1톤)의 3.2배로 늘었다. 수출 물량은 전량 제주산이었고, 이 가운데 63.4%가 싱가포르로 향했다. 전국 수출 증가분 105.2톤의 92.4%가 싱가포르행이었다.



제주산이 진출한 싱가포르는 연간 약 4억달러어치의 돼지고기를 수입하는 시장이다. 세계은행의 세계통합무역시스템(WITS)이 제공하는 유엔 상품무역통계에 따르면 싱가포르는 2024년 신선·냉장·냉동 돼지고기 11만9629톤을 들여왔다. 물량 기준으로 브라질산이 63.8%, 호주산이 16.2%를 차지했다. 식품의 90% 이상을 수입하는 싱가포르는 특정 공급국에서 차질이 생길 때를 대비해 수입선을 넓혀 왔다.



제주에서 싱가포르 수출작업장으로 등록된 시설은 첫 선적 당시 6곳에서 올해 11월 10곳으로 늘었다. 도축장 2곳과 가공장 8곳이다. 올해 8월 수출작업장으로 등록된 제주드림포크는 첫 수출 때 돼지고기 약 800kg을 보냈고, 이달 말에는 약 1.2톤을 추가로 보낼 예정이다. 현지 주문에서 비중이 큰 부위는 삼겹살이다. 변 대표는 “싱가포르 시장을 조사해 보니 삼겹살을 가장 많이 찾고, 목살도 선호했다”며 “한국 음식과 구이 문화에 관심이 많아 한국식 구이를 구현하려는 수요가 있다”고 말했다.

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