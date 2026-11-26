김건희(사진)씨 ‘매관매직 의혹’ 사건에 대한 대법원 판단이 다음달 나온다.



25일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 김씨의 특정범죄가중법상 알선수재 혐의 사건 선고공판을 내달 3일 진행한다. 김씨는 인사·이권 청탁과 함께 이봉관 서희건설 회장으로부터 반클리프 아펠 목걸이 등 1억원 상당의 귀금속, 이배용 전 국가교육위원회 위원장으로부터 265만원 상당 금거북이, 로봇개 사업자 서성빈씨로부터 3900만원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 시계, 최재영 목사로부터 540만원 상당 디올 가방, 김상민 전 부장검사로부터 1억4000만원 상당 이우환 화백 그림을 받은 혐의를 받는다.



1심은 혐의를 모두 유죄로 인정해 징역 7년을 선고했다. 2심은 청탁 대가성이 입증되지 않았다며 로봇개 사업가 서씨에게 손목시계를 받은 혐의 등 일부를 무죄로 판단하고 징역 5년으로 감형했다.



김건희 특별검사팀(특검 민중기)은 “영부인이 현안이 있는 기업인으로부터 수천만원 상당의 명품 시계를 받았는데 아무런 죄가 될 수 없다는 판단을 일반 국민이 수긍할 수 있을지 아쉬움이 남는다”며 상고했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지