금강을 사이에 둔 군산시와 충남 서천군이 5년 만에 행정협의회를 재개하고 주민 생활과 밀접한 협력사업을 논의했다. 양 지역 주민들이 상대 지자체의 파크골프장을 이용할 때도 관내 주민과 같은 요금을 적용하는 방안을 추진하기로 해 생활체육시설 이용 부담이 줄어들 전망이다.

군산시와 서천군은 25일 서천군청 대회의실에서 김재준 군산시장과 유승광 서천군수, 양 시·군 간부 공무원 등이 참석한 가운데 ‘2026년 제1차 서천·군산 행정협의회’를 열었다.

25일 충남 서천군청에서 열린 ‘2026년 제1차 서천·군산 행정협의회’에서 유승광 서천군수(앞줄 왼쪽 네 번째)와 김재준 군산시장(〃)이 두 시군 간부 공무원들과 함께 상생 협력을 다짐하며 파이팅을 외치고 있다. 군산시 제공

이번 회의는 코로나19 여파 등으로 중단됐던 양 지자체 간 행정협의회를 5년 만에 다시 열린 것이다. 양 시·군은 2021년 금강하구 마스터플랜(MP) 수립용역 중간보고 이후 공식 협의회를 열지 못했다. 이듬해 완료된 MP는 해수 유통, 지속 가능한 금강하구환경 조성 등 4대 추진 전략 분야별 사업 활용 계획이다.

이날 주요 안건은 파크골프장 이용료 상호 감면이다. 현재 군산 생말파크골프장과 서천 어울림파크골프장은 다른 지역 주민에게 관외 요금을 적용하고 있다. 관내의 경우 군산은 2000원, 서천은 3000원이고, 관외는 두 지역 모두 6000원이다. 65세 이상 경로는 관내 각각 50% 할인해 군산 1000원, 서천 1500원, 관외는 군산 3000원, 서천 6000원이다.

양 시·군은 상대 지자체 주민에게도 관내 주민과 같은 요금을 적용하는 방안을 논의했다. 향후 관련 조례를 개정해 내년 5월부터 상호 감면을 시행하는 것을 목표로 협력하기로 했다. 방안이 시행되면 양 지역 주민들은 상대 지자체의 파크골프장을 이용할 때도 관내 주민과 같은 요금으로 시설을 이용할 수 있게 된다.

군산시와 서천군은 그동안 금강하구를 중심으로 행정·문화·관광·환경 분야의 협력을 이어왔다. 서천군산협의회 1997년 규약을 제정한 이후 상생발전을 도모하기 위한 행보를 해왔다. 2015년 금강을 사이에 둔 양 지역이 철새축제 공동 개최에 합의한 이후 지금까지 협의한 안건은 30여 건으로 읍면동 자매결연, 동백대교 개통에 따른 경관조명 설치, 서남해안 갯벌 유네스코 세계유산 등재 협력 등이 포함됐다.

양 시·군은 이번 협의회 재개를 계기로 기존 교류사업을 점검하고 주민들이 체감할 수 있는 공동사업을 발굴해 나갈 계획이다.

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