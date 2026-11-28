90년대 초반 서울 압구정동 아파트 한 채가 2000~3000만원이던 시절, 오지헌 집에는 유명 한국사 1타 강사인 아버지 덕분에 한 달에 5000만원씩 들어왔다. 서울 청담동 토박이로 자라며 수영장 딸린 100평대 집에 살았고, 아버지 곁에는 전담 운전기사까지 있었다. 겉으로만 보면 모자랄 것 없는 집안이었다. 하지만 오지헌이 고등학교 3학년이 되던 해 부모님이 이혼하면서 집안 공기가 급격히 변했고, 이후 7~8년 동안 아버지의 얼굴조차 보지 못했다. 오지헌은 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’을 비롯해 KBS1 ‘아침마당’과 MBN ‘당신이 아픈 사이’ 등에서 이 시기를 꺼내 놓으며 웃음 뒤에 숨겨 둔 가족사를 털어놨다.

차분한 표정으로 그동안 꺼내지 못했던 속내를 풀어놓는 오지헌. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 화면 캡처

돈이 많다고 집 안까지 따뜻하진 않았다. 아버지는 일에 파묻혀 살며 가정에는 소홀했고, 퇴근해 집에 돌아온 뒤에도 다툼이 잦아지면서 집안 분위기는 갈수록 무거워졌다. 결국 고3 수험생 시절 부모의 이혼을 맞닥뜨린 오지헌은 아버지와 함께 살게 됐지만 마음이 편할 리 없었고, 우울감이 깊어지며 성적까지 뚝 떨어졌다.

수능을 치른 날, 오지헌은 아버지에게 한마디 말도 남기지 않은 채 짐을 챙겨 집을 나왔다. 기숙학원에서 재수 생활을 거쳤고, 대학에 진학한 뒤에는 아르바이트로 손수 생활비를 벌었다. 강남 출신이라는 배경 탓에 주변에서는 유복한 집안 아들로만 봤지만, 넉넉한 지원과는 거리가 먼 맨손으로 버티는 시간이 길었다.

카메라 앞에서 유쾌한 얼굴을 보이던 날들, 무대 밖 홀로서기의 시간은 조용히 흘렀다. KBS2 ‘개그콘서트’ 화면 캡처

그렇게 집을 떠나 홀로 지내며 아버지와 등을 돌린 채 7~8년이 흘렀다. 공과계열 대학생이던 오지헌이 군 제대 뒤 상금을 노리고 나간 성대모사 대회에 출전했다가, 주변 권유로 2003년 KBS 18기 공채 개그맨이 된 것도 그 무렵이었다. ‘꽃보다 아름다워’의 민이 캐릭터 등으로 안방에 큰 웃음을 안기며 이름을 알렸을 때도, 아버지와 끊어진 인연은 쉽게 이어지지 않았다.

그런 오지헌의 굳어 있던 마음을 녹인 사람은 아내 박상미였다. 교회 지인 소개로 인연을 맺었을 때만 해도 그녀는 오지헌이 자신의 스타일이 아니라며 거절하려 했다. 그러다 마음이 바뀌어 함께 밥을 먹었고, 헤어질 때 악수하며 느낀 묘한 기운에 마음을 열었다. 이후 신앙 안에서 관계를 이어 가던 두 사람은 결국 부부의 연을 맺은 뒤 집안의 온도를 조금씩 바꿔 갔다.

오지헌은 가정을 꾸린 후 아내의 공으로 아버지와 다시 가까워진 배경을 전했다. 아내가 명절마다 친정 부모와 시아버지, 시어머니 몫까지 세 번씩 밥상을 차려내며 살뜰히 챙긴 것이다. 남을 대접하는 일을 즐거워하는 그녀의 행동이 흩어졌던 가족을 다시 불러 모았고, 8년 가까이 끊겼던 부자 사이에 대화가 트이면서 이제는 방송과 유튜브에도 함께 나설 만큼 가까워졌다.

가족을 다시 이어 준 따뜻한 동행의 기록. KBS1 ‘아침마당’ 화면 캡처

그렇게 아버지와 다시 마주 서며 집안의 거리가 좁혀진 지금, 오지헌은 세 딸의 아버지가 돼 있다. 1980년생 아내와의 사이에 첫째 희엘, 둘째 유엘, 셋째 벧엘을 두었으며 방송에서 공개된 첫째 딸은 키가 174cm에 이르러 출연진들 사이에서 모델감이라는 반응까지 나왔다. 중학생인 둘째와 초등학생인 셋째도 엄마를 닮은 귀여운 인상으로 시선을 끌었다.

세 딸의 얼굴을 두고 오지헌은 아빠로서의 지분을 슬쩍 내밀었다. 첫째는 코, 둘째는 눈, 셋째는 입을 닮았다며 막내가 자신을 제일 많이 닮았다고 농담을 던진 것이다. 화면 속에서 우스꽝스러운 표정으로 웃음을 만들던 개그맨의 모습과 달리, 세 딸 이야기를 꺼낼 때의 목소리에는 한 집안의 어른다운 차분함이 배어 있었다. 한때 어긋났던 집안의 기억을 지나 이제는 자신이 지켜 내는 가정의 온기가 그 안에 담겨 있었다.

나란히 선 세 자매의 성장 속에서 낯설었던 어제의 기억도 조금씩 옅어지고 있다. KBS1 ‘아침마당’ 화면 캡처

화려했던 시절의 번영도, 등 돌린 채 떠났던 고3의 겨울도 이제는 현재를 이루는 조각이 됐다. 기나긴 절연의 세월을 지나 아내의 정성과 아버지와의 화해, 세 딸의 웃음으로 채워진 일상. 굽이굽이 돌아온 길 끝에 마주한 지금의 가족은 오지헌이 지켜 낸 가장 든든한 울타리다.

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