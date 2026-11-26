현대모비스가 해외 주요 완성차업체에서 핵심 부품 대규모 수주에 성공했다.



현대모비스는 최근 유럽과 북미의 주요 고객사로부터 자체 개발한 전자식 회생제동 브레이크시스템(iMEB)과 전자식 조향시스템(EPS)을 수주했다고 25일 밝혔다. 수주 품목은 탑승객의 안전과 직결된 제동과 조향 부품들로 규모는 총 1조원 수준으로 알려졌다.



현대모비스는 3∼4년 후부터 최대 8년간 세단부터 스포츠유틸리티차(SUV), 픽업트럭에 이르는 다양한 차종과 브랜드에 핵심부품을 공급하게 된다.



이에 앞서 현대모비스는 또 다른 북미 고객사로부터 향후 7년 동안 대규모 섀시모듈을 공급하는 수주에도 성공했다. 4분기 들어 대규모 수주 성과가 이어지며 현대모비스는 올해 글로벌 고객사를 대상으로 모듈과 핵심부품을 합쳐 총 145억달러(약 20조원)에 달하는 수주실적을 거둘 것으로 전망하고 있다. 이는 연초 목표한 118억달러의 123% 수준이다.

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