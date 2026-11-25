조희대 대법원장 탄핵에 반대하는 여론이 절반에 육박한다는 조사 결과가 나왔다.

25일 여론조사 업체 한국사회연구소(KSOI)가 지난 23~24일 전국 성인남녀 1001명을 대상으로 조사한 결과에 따르면, 조 대법원장 탄핵 추진에 ‘찬성한다’는 33.5%, ‘반대한다’는 48.2%로 나타났다. 지역별로는 호남을 제외한 전 지역에서 반대가 높았고, 더불어민주당 지지층(찬성 66.7% vs 반대 15.7%)과 국민의힘 지지층(찬성 6.0% vs 반대 84.1%)의 찬반은 엇갈렸다. 무당층은 반대(42.2%)가 찬성(22.5%)보다 19.7%p 높았다.

더불어민주당 김민석 대표가 지난 24일 국회에서 열린 '한덕수 대법원 판결, 무엇이 문제인가' 긴급 토론회에서 생각에 잠겨있다. 연합뉴스

취임 100일을 맞은 김민석 더불어민주당 대표의 당 운영을 두고는 ‘잘하고 있다’는 평가가 14.1%에 그쳤다. ‘잘못하고 있다’는 56.3%, ‘잘 모르겠다’는 29.6%로 나타났다.

이재명 대통령 국정운영에 대한 긍정 평가는 지난 조사 대비 3.3%p 오른 40.3%, 부정평가는 4.4p 내린 54.2%로 집계됐다. KSOI 조사에서 이 대통령 국정운영 긍정평가가 40%대를 회복한 건 9월 첫 주 이후 두 달 보름 만이다.

무소속 한동훈 의원의 국민의힘 복당에 대해선 응답자의 30.2%가 ‘찬성한다’, 43.5%가 ‘반대한다’고 밝혔다. 국민의힘 지지층은 찬성(46.3%)이 반대(39.0%)보다 높았다.

정당 지지도는 민주당 33.3%, 국민의힘 37.2%로 조사됐다. 이어 조국혁신당 4.1%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.4%, 기타정당 1.1%순으로 나타났다.

이번 조사는 무선 가상번호를 활용해 실시했으며 응답률은 5.7%, 표본오차는 신뢰수준 95%에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

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