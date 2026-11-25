막대한 공적 예산을 투입해 구축한 전남관광플랫폼 ‘JN투어’(현 JG투어)가 위탁 운영사 변경 뒤 기존 시스템 대신 민간 운영사의 자체 솔루션으로 대체된 것으로 나타났다. 구축 시스템이 폐기되면서 공공자산 활용과 행정 관리·감독의 허점까지 도마 위에 올랐다.



25일 세계일보 취재를 종합하면 옛 전남도는 2023년부터 지난해까지 약 38억원의 도비를 투입해 전남관광플랫폼을 구축·운영해 왔다. 그러나 2026년도 신규 위탁 운영사로 선정된 서울 소재 A 업체가 자사 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 활용한 시스템 전환을 제안했고, 옛 전남도가 이를 수용하면서 기존 시스템의 활용 방안과 과업 이행 여부가 쟁점으로 떠올랐다.

당초 공모 당시에는 ‘무중단 운영을 위한 플랫폼 시스템 개선·유지 및 클라우드 운영관리’가 포함돼 있었다. 하지만 위탁 운영사 선정 뒤 올해 1월부터 3월까지 약 3개월간 시스템 정비를 이유로 기존 서비스가 정상적으로 운영되지 않은 것으로 파악됐다. 서비스 공백이 발생한 상태에서 해당 기간 수행한 업무와 인건비 등 명목으로 위탁비까지 집행돼 적정성 논란이 일고 있다.



38억원이 투입된 시스템을 사실상 사용하지 않게 된 만큼, 기존 시스템의 유지·보수와 신규 솔루션 도입에 따른 비용·효과를 비교하고 전환 필요성을 사전에 면밀히 검토했어야 한다는 지적이 나온다.



더 큰 문제는 현재 운영 중인 시스템의 소유권이 민간업체에 있다는 점이다. 이로 인해 민간업체에 기술적 종속 가능성도 우려된다. 공공예산으로 구축한 플랫폼을 민간 업체의 상용 솔루션으로 대체하면 향후 계약 종료나 운영사 변경 시 시스템의 소유권과 데이터까지 이전받을 수 없다는 지적이다. 데이터 소유권과 반출 권한 등이 계약에 반영되지 않으면 공공기관의 데이터 통제력이 약화할 수밖에 없기 때문이다.



회원 약 8만명의 개인정보 이전 과정도 논란이다. 기존 회원정보가 신규 운영사의 시스템으로 옮겨졌지만 이전 범위와 처리 목적 등 회원 고지와 이들에게 문자 발송 등 개별적인 사전·사후 안내도 없었던 것으로 알려졌다.



관련 업계에서는 공공예산으로 구축한 플랫폼이 민간업체 솔루션으로 바뀐 데 대한 행정 당국의 책임 있는 조치가 필요하다는 목소리가 나온다.



전남광주시 관계자는 “위탁 운영사 변경 뒤 기존 시스템을 개선해 사용하고 있는 것으로 알고 있었다”며 “플랫폼 변경에 따른 회원 고지는 팝업 창을 띄워 안내했다”고 해명했다.

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