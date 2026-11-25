(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 308.52p(6.16%) 내린 4,697.51에 장을 마쳤다. 코스닥지수는 전장보다 15.24p(2.29%) 내린 650.64에 마감했다. 2026.11.25 nowwego@yna.co.kr

미국 기술주 조정이 재개되고 외국인 투자자들이 국내 주식을 순매도하면서 원/달러 환율이 소폭 상승했다.



25일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 오후 3시30분 기준가는 전 거래일 대비 0.8원 오른 1,343.2원으로 집계됐다.



환율은 1,340.0원으로 출발한 뒤 오전 9시 29분께 1,349.0원까지 올랐으나 이후 방향을 튼 뒤 1,340원대를 횡보하고 있다.



24일(현지시간) 뉴욕증시에서 인공지능(AI) 관련 투자심리가 다시 위축되며 기술주를 중심으로 조정이 재개됐다.



엔비디아 주가가 5.86% 하락한 데 이어 AMD(-8.86%)와 마이크론(-11.01%), SK하이닉스[000660] ADR(-9.9%) 등 주요 반도체주들도 일제히 약세를 보이면서 필라델피아 반도체지수는 7.88% 폭락했다.



위험회피 심리가 강화되며 국내 증시도 약세를 보였다.



유가증권시장에서 코스피는 6.16% 내린 4,697.51에 장을 마쳤고, 장 초반 급락세에 매도 사이드카가 발동됐다.



외국인 투자자는 전날 8거래일만에 순매수로 돌아섰지만, 하루 만에 다시 '팔자'로 전환해 1조9천527억원어치를 순매도했다.



중동지역 긴장에 따른 국제유가 상승도 환율을 밀어 올렸다.



이란 해군 공보실은 호르무즈 해협 동부 제한 구역에 진입한 유조선 2척이 기뢰와 충돌해 화재가 발생하고 기동력을 상실했다고 밝혔다.



이에 ICE선물거래소에서 내년 1월 인도분 브렌트유 선물 종가와 WTI 선물 종가는 각각 2.27%, 2.35% 올랐다.



다만 반도체 수출업체를 중심으로 월말 네고(달러 매도) 물량이 꾸준히 유입된 점은 환율 추가 상승을 막고 있다는 분석이다. 특히 1,350원 선 부근에서 고점 매도 물량이 나오며 추가 상승을 제한하는 모습이다.



오는 27일 예정된 삼성전자[005930] 배당금 지급을 앞두고 외국인 투자자의 배당금 역송금 수요에 대한 경계도 이어지고 있다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.230 오른 104.054다.



엔/달러 환율은 159.387엔으로, 전 거래일보다 0.169엔 상승했다. 원/엔 재정환율은 100엔당 842.77원으로 0.16원 하락했다.

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