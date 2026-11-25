정부와 한국전력공사, 경기 하남시 감일지구 주민대표들이 동서울변환소 갈등 해법을 담은 협의서안에 합의한다. 협의서안은 감일지구 19개 단지 주민투표에 부쳐진다.

기후에너지환경부는 25일 국회에서 열린 ‘동서울변환소 주민협의체 감사의 자리’ 행사에서 하남시 감일지구 주민 대표들과 주민투표에 부칠 협의서안에 합의한다고 밝혔다.

협의서안 핵심은 제3자 검증이다. 한전이 제출한 대체부지 이전 검토자료와 전자파·소음·화재 등 주민 안전·환경영향 자료를 제3의 전문기관이 검증한다.

한전은 검증과 함께 공사를 위한 행정절차에 착수한다. 최종 검증에서 중대한 결함이나 위해 요인이 확인되면 한전은 행정절차를 중지한다. 기후부는 한전에 필요한 후속조치를 요청하고 이행 여부를 점검한다.

주민 안전대책도 담겼다. 건물에는 전자파 차폐 소재를 적용한다. 준공 후에는 주민과 함께 전자파·소음을 점검한다. 감일지구 방향으로는 차폐 수목을 심는다. 지역 상생 방안은 주민대표와 한전이 별도 협의체를 꾸려 구체화하기로 했다.

협의서 서명 여부는 감일지구 19개 단지 전체 세대주가 주민 투표로 결정한다. 가결되면 주민 대표와 기후부, 한전, 국회 이광재 의원실이 서명한다. 협의서는 서명한 날부터 효력이 생긴다.

협의체는 지난 8월26일 발족했다. 이후 주민 대표와 기후부, 한전, 이광재 의원실이 17차례 회의를 열었다. 그간 주민 대표들은 대체부지 이전 문제와 전자파·소음 등 생활환경 우려를 제기해 왔다.

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