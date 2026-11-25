조희대 대법원장 탄핵소추안의 연내 처리를 목표로 세운 더불어민주당이 25일 진보 성향 야당들과의 연대에 나서며 탄핵 추진에 속도를 내고 있다.



당 탄핵소추 추진단을 중심으로 이번 주 내 소추안 완성에 주력하는 한편 조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 '진보 4당'과 공동 전선을 구축해 탄핵 추진 동력을 확보하려는 것으로 풀이된다.

더불어민주당 김민석 대표가 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

다만 탄핵안의 발의·처리 시점 등을 놓고는 혁신당과 온도 차를 보여 향후 조율이 필요할 것으로 보인다.



김민석 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "조 대법원장 탄핵 신속 추진을 위한 5당 연대를 공식 제안한다"고 밝혔다.



혁신당에 따르면 민주당은 지난 23일 혁신당이 '제 정당 공동 탄핵추진단' 구성을 요구하자 같은 날 저녁 진보 4당에 '내란완전종식 조희대 탄핵 추진 제정당 연석회의'를 위한 실무회의 개최를 제안했다.



민주당과 진보 4당 관계자들은 전날 오후 민주당 회의실에서 실무협의를 진행했으나 구체적인 합의에는 이르지 못했다.



민주당은 진보 4당과의 연대 추진과 함께 당 자체적인 탄핵안 마련에도 속도를 내고 있다.



민주당 박성준 수석대변인은 이날 최고위 회의 후 기자들과 만나 양부남 탄핵소추 추진단장이 이번 주 내 소추안을 완성하겠다고 밝힌 것을 언급하며 "이번 주 안에 (소추안이) 대략 나오지 않을까 싶다"고 말했다.



탄핵 공동추진단과 관련해서는 "조 대법원장 탄핵을 신속히 추진하고 공동 대응하기로 의견을 모았기 때문에 실무회의가 진행됐다"며 "일이 하나하나 진척되고 있고 곧 이뤄질 것이라고 본다"고 했다.



다만 혁신당은 탄핵안 발의·처리 일정이 확정돼야 한다는 입장이다.



박병언 선임대변인은 이날 국회 브리핑에서 "현실적으로 11월 내 처리가 불가능하다면 12월 2일 발의, 12월 3일 처리라도 구체적인 협의를 하고 그에 따라 제 정당 연석회의가 구성됐으면 좋겠다는 입장을 (민주당에) 전달한 상태"라고 전했다.



혁신당은 탄핵을 위한 정당 간 공조 필요성에는 공감하면서도 구체적인 합의에 이르지 않은 비공개 실무협의 내용이 민주당발(發)로 언론에 공개된 데 대해서는 불편한 기색을 드러냈다.



혁신당은 이날 언론 공지를 통해 "이번 연석회의 추진과 관련해 구체적인 합의가 이루어지지 않은 비공개회의 내용을 언론에 공개하고 대법원장 탄핵을 위한 정당 간 연대기구 구성에 위기를 초래한 민주당에 유감의 뜻을 표한다"고 밝혔다.



박 선임대변인은 "유감은 유감대로지만 조 대법원장에 대한 탄핵이 실제로 추진되는 것이 더 크다"며 "저희 당은 계속해서 민주당을 비롯한 정당들과의 협의를 통해 탄핵안의 빠른 발의와 처리를 위해서 노력할 예정"이라고 강조했다.



한편 민주당은 이날 최고위 회의에서 한덕수 전 국무총리에 대한 대법원판결의 부당함을 거듭 강조하며 조 대법원장 탄핵을 위한 여론전을 지속했다.



김 대표는 "대법원장은 왜 선례를 바꿔가며 한덕수를 봐줬나"라며 "저런 식의 논리와 자세와 역사 인식이라면 결국은 이완용의 친일 행각도 봐줘야 하는 것 아니냐는 생각이 든다"고 비판했다.

<연합>

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