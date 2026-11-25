언어와 국적은 달라도 건강하게 웃고 싶은 마음은 다르지 않다. 다문화가족을 비롯한 외국인 주민이 이미 우리 사회의 소중한 이웃이자 공동체의 구성원으로 살아가는 가운데, 선문대학교 치위생학과가 이들의 건강한 미소를 지키고 되찾아 주는 일에 나섰다.

선문대 치위생학과는 대학 앵커사업단의 지역혁신 RCP(Region-Creation Program) 사업을 통해 다문화·외국인 주민의 구강건강을 통합적으로 관리하는 ‘Smile Bridge(스마일 브리지)’ 프로그램을 운영하고 있다고 25일 밝혔다.

선문대 치위생학과의 외국인 유학생 대상 맞춤형 구강건강 상담 진행 모습.

스마일 브리지는 언어와 의료정보 부족, 경제적 부담 등으로 치과 의료서비스 이용에 어려움을 겪는 외국인 주민에게 예방교육과 검진, 전문 진료를 연계하는 사업이다. 치과 진료를 한 차례 제공하는 데 그치지 않고 스스로 구강건강을 관리하고 필요한 치료를 지속해서 받을 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.

선문대가 자리한 아산은 외국인 유학생과 근로자, 다문화가족이 지역사회 곳곳에서 함께 살아가는 도시다. 선문대 역시 다양한 국적의 학생이 공부하는 국제화 캠퍼스를 운영하고 있다. 이번 사업은 이러한 지역적·교육적 특성과 치위생학과의 전문성을 결합해 우리 곁 이웃들의 건강 사각지대를 줄이는 대학 주도형 상생 모델이라는 점에서 의미가 있다.

치위생학과는 지난 9월부터 외국인 주민의 구강건강 실태를 조사하고 기초자료를 수집했다. 이를 바탕으로 5개 언어로 된 맞춤형 구강보건 교육자료와 가이드북, 숏폼 영상을 제작해 치과 진료와 구강 관리 정보를 쉽게 이해할 수 있도록 했다.

캠퍼스에서는 두 차례에 걸쳐 ‘Smile Bridge Day’ 구강건강 부스를 운영했다. 지난 20일 행사에는 아산지역 외국인 유학생과 근로자 등 약 120명이 참여해 구강보건교육과 상담, 검진을 받았다. 이 가운데 치료가 필요한 30명은 지역 치과의원과 연계해 전문 진료를 받을 수 있도록 지원했다. 국제교류처 자원도우미들은 통역과 안내를 맡아 의료진과 참여자 사이의 언어 장벽을 낮췄다. 프로그램은 12월에도 계속된다.

선문대학교 심연수 교수의 ‘Smile Bridge’ 프로그램 유학생 대상 구강건강 교육 진행 모습.

특히 스마일 브리지는 ‘교육·검진-전문 진료 의뢰-사후관리’로 이어지는 지속 가능한 관리체계를 지향한다. 단순한 봉사활동을 넘어 외국인 주민이 구강질환을 예방하고 적기에 치료받을 수 있는 연결망을 구축한 것이다.

치위생학과 학생들에게도 특별한 배움의 현장이 됐다. 학생들은 구강보건교육과 상담, 검진 보조에 직접 참여하며 강의실에서 배운 지식을 이웃의 건강을 지키는 데 활용했다. 전공 실무능력과 함께 서로 다른 문화와 언어를 이해하는 감수성, 보건의료인으로서의 사회적 책임도 키웠다.

선문대 치위생학과는 최근 연구와 학생 교육에서도 두각을 나타내고 있다. 한국치위생과학회 종합학술대회에서 최용금 교수가 초고령사회에 대비한 구강기능관리 제도 연구로 최우수상을 받았고, 심연수 교수의 지도를 받은 학생 5명은 보건계열 대학생의 진로·취업 인식 연구로 동상을 수상했다. 최 교수는 센서데이터와 인공지능(AI)을 활용한 구강노쇠 정밀진단 및 개인 맞춤형 구강운동 플랫폼 개발도 추진하고 있다.

연구실과 강의실에서 쌓은 전문성을 지역사회로 확장해 교수의 연구, 학생의 성장, 이웃의 건강이 선순환하는 치위생 교육모델을 만들어가고 있는 셈이다.

사업책임자인 심연수 교수는 “다문화가족과 외국인 주민은 지역경제와 공동체를 함께 이끌어가는 소중한 이웃이지만 치과 의료 접근에는 여전히 어려움이 있다”며 “스마일 브리지가 구강질환의 예방과 조기 치료를 돕고, 우리 곁 이웃들이 건강한 미소를 지키고 되찾는 든든한 연결다리가 되도록 하겠다”고 말했다.

선문대 앵커사업단 지역문화혁신센터는 지속가능발전목표(SDGs) 가운데 ‘건강한 삶과 복지’ 실현을 위해 대학과 지역기관의 협력을 확대하고, 대학의 교육·연구 역량을 지역 주민의 삶의 질 향상으로 연결하는 상생사업을 추진하고 있다.

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