겨울철 추위를 녹여주는 핫팩은 어떤 원리로 열을 낼까. 흔들면 따뜻해지는 가루형 핫팩부터 금속판을 ‘똑딱’ 누르면 하얗게 굳는 액체형 핫팩까지, 겨울철 추위를 녹여주는 제품에는 과학적 원리가 숨어 있다. 핫팩 속 숨은 발열 원리를 알아보고 온기를 오래 유지하는 요령과 저온화상 예방 등 안전수칙도 짚어봤다.

가루형 핫팩과 액체형 핫팩. 기사의 이해를 돕기 위해 구글의 생성형 인공지능(AI) ‘제미나이’로 생성한 이미지

◆ 쇳가루의 산화 반응으로 열 내는 가루형 핫팩

시중에서 흔히 접하는 핫팩은 흔들어 쓰는 가루형 핫팩이다. 포장에서 꺼내 흔들면 발열이 시작되고 제품에 따라 40도부터 70도 정도까지 수시간 유지된다.

가루형 핫팩이 따뜻한 열을 발생시킬 수 있는 비결은 안에 들어있는 쇳가루에 있다. 핫팩 속 쇳가루는 공기와 접촉하면 산화하면서 열을 발생시킨다. 철의 산화 속도는 본래 느리기 때문에 핫팩에는 입자가 매우 미세한 쇳가루를 사용해 표면적을 넓혀 반응 속도를 높인다. 여기에 소금과 활성탄인 숯을 더해 산화 반응을 촉진하고 톱밥이나 질석을 넣어 열 손실을 줄이는 단열재 역할을 한다.

쇳가루가 완전히 녹슬면 더 이상 산화하지 않으므로 차갑게 식은 가루형 핫팩은 재사용이 불가능하다. 이 때문에 가루형 핫팩은 일반적으로 사용 전 산소가 유입되지 않도록 겉포장지를 비닐로 밀봉하고 개봉 후에는 공기가 잘 통하도록 속포장지에 부직포처럼 통기성이 좋은 소재를 쓴다.

같은 원리로 가루형 핫팩의 온기가 남아 있을 때 지퍼백에 넣어 공기를 완전히 차단해 두면 더 쓸 수 있다. 밀봉해 둔 핫팩을 추후 꺼내 흔들면 처음만큼은 아니더라도 다시 따뜻해진다. 다만 이는 산화 반응을 일시적으로 늦추는 방법일 뿐, 총 발열량 등을 늘리는 것은 아니다.

◆ 금속판 누르면 하얗게 굳는 액체…고체화 과정에서 열 방출

내부의 작은 금속판을 눌러 쓰는 액체형 핫팩도 있다. 금속판에 충격을 주면 투명한 액체가 하얗게 굳는데 이때 액체가 고체로 변하면서 내뿜는 열을 활용한 방식이다.

이 핫팩 속에는 아세트산나트륨 과포화용액이 들어있다. 과포화용액은 용질이 녹을 수 있는 한계량보다 많이 녹아 있는 불안정한 상태로 작은 충격에도 균형이 깨지면서 액체가 고체로 변한다. 이후 고체로 굳은 아세트산나트륨을 뜨거운 물에 넣고 가열하면 다시 녹아 투명한 액체 상태로 돌아온다.

이 같은 원리로 인해 액체형 핫팩은 재사용이 가능하다. 단 지나치게 오래 가열하면 제품의 이음새가 벌어져 내용물이 새어 나올 수 있으므로 제품 설명서를 숙지해야 한다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 지난 19일 오전 서울 용산구 용산고등학교에서 한 수험생이 가루형 핫팩을 손에 쥐고 있는 모습. 뉴시스

◆ 온기만큼 중요한 안전수칙…저온화상 예방부터 올바른 폐기까지

핫팩은 온열제품인 만큼 주의해야 할 점도 있다. 70도까지도 오르는 핫팩을 피부에 계속 대고 있으면 저온화상을 입을 가능성이 있다. 이 경우 피부가 붉어지거나 가려우며 심하면 물집이 잡힐 수 있다. 따라서 피부에 바로 닿지 않도록 옷을 사이에 두고 사용하길 권장한다.

질병관리청은 저온화상이 의심될 때는 흐르는 물에 화상 부위를 10분 정도 대어 열기를 식히고 화상 연고나 크림을 바르라고 권고한다. 또한 가급적 빨리 화상 전문병원을 방문해 진단과 치료를 받아야 한다.

핫팩을 이불 속에 넣거나 난방기구 근처에 두는 행동도 피해야 한다. 외부 열기와 맞물려 핫팩의 온도가 급격히 오르면서 핫팩이 부풀어 오르거나 파손될 우려가 있어서다.

다 쓴 핫팩은 화재 예방과 환경 보호를 위해 열기를 완전히 식힌 후 종량제 봉투에 담아 일반 쓰레기로 배출해야 한다. 가루형과 액체형 핫팩 모두 내용물 분리가 까다로워 재활용이 어렵기 때문이다.

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