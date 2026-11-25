기업들이 연말을 맞아 청년 취약계층 지원과 사회공헌, 노사 상생 등 다양한 활동을 펼치고 있다. 김장김치 나눔부터 뷰티 분야 인재 육성, 조직문화 개선까지 기업별 전문성과 자원을 활용해 지역사회와의 상생을 도모하는 모습이다.

KT&G가 지역 청년 취약계층의 겨울나기를 돕기 위해 '연말 김장김치 나눔' 활동을 지난 24일 진행했다. KT&G 제공

25일 업계에 따르면 KT&G는 지난 24일 서울 성동구에서 지역 청년 취약계층의 겨울나기를 돕기 위한 ‘연말 김장김치 나눔’ 활동을 진행했다.

이번 행사에는 심영아 KT&G ESG경영실장과 유보화 성동구청장을 비롯해 KT&G 임직원, 상상플래닛 입주기업 직원, 성동구 청년 자원봉사자 등 50여명이 참여했다. 봉사자들은 김치 900kg을 담가 성동구 지역 내 고립청년과 보호종료 청년 등 300가구에 전달했다.

KT&G는 매년 겨울 사회공헌 프로그램 ‘KT&G 상상나눔 온정(On-情)’을 통해 김장 봉사와 월동용품·생계비 지원, 시설 및 주거환경 개선 등 다양한 나눔 활동을 이어가고 있다. 활동에는 임직원들이 자발적으로 조성한 사회공헌기금 '상상펀드'가 활용된다. 상상펀드는 임직원이 매월 급여 일부를 기부하면 회사가 같은 금액을 더하는 방식으로 조성된다.

CJ올리브영은 K뷰티 분야 인재 육성을 위한 사회공헌 프로그램을 확대한다. 올리브영은 청년 지원 프로그램 '마이 퍼스트 미라클(My First ME:RACLE)' 2기와 수료생 커뮤니티 '미라클 클럽'을 출범하고 본격적인 운영에 나선다고 밝혔다.

지난해 12월 시작한 이 프로그램은 뷰티 분야 진출을 희망하는 청년들에게 전문 교육과 진로 탐색 기회를 제공하는 사업이다. 올해 2기 교육생은 40명으로, 기존 자립준비청년에서 가족돌봄청년과 보호아동까지 지원 대상을 확대했다.

교육생에게는 메이크업 국가자격증 취득을 위한 교육비와 뷰티 기업 현장체험, 장학금 등을 지원한다. 초록우산을 통한 일대일 관리도 병행한다. 교육 수료 이후에는 미라클 클럽을 통해 현직 전문가의 직무 특강과 취업 컨설팅, 정기 네트워킹 등을 제공할 예정이다.

지난 24일 서울 성동구 올리브영N 성수에서 열린 발대식에는 1기 수료생과 메이크업 아티스트 정샘물 원장 등이 참석해 교육 경험과 진로에 대한 이야기를 나눴다.

페르노리카 코리아는 노사 간 소통과 협력을 강화하기 위한 프로그램을 진행했다. 회사는 지난 24일 노사발전재단의 지원을 받아 전 임직원이 참여하는 노사 상생 프로그램을 운영했다고 25일 밝혔다.

이번 프로그램은 지난 4월 체결한 노사 상생협약의 후속 조치다. '소통'을 주제로 한 강연을 통해 동료 간 효과적인 의사소통 방법과 업무 대화 전략, 협업 요청 방법 등을 공유했다. 더 많은 임직원이 참여할 수 있도록 온·오프라인으로 병행해 진행했다.

페르노리카 코리아는 앞으로도 노동조합과 임직원이 자유롭게 의견을 나누는 기회를 확대하고 상호 존중을 바탕으로 한 조직문화를 조성할 계획이다. 회사는 지난 4월 장기간 이어진 노사 협상을 마무리하고 단체협약을 체결한 바 있다.

파마리서치는 준법경영 체계 강화에 나섰다. 파마리서치는 부패방지경영시스템 국제표준인 'ISO 37001:2025' 전환심사와 정기 사후심사를 통과했다고 밝혔다.

ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템 표준으로, 조직 내 부패 위험을 예방하고 관리하기 위한 체계를 평가한다.

파마리서치는 지난해 11월 최초 인증을 획득한 데 이어 올해 개정 표준에 맞춰 내부 매뉴얼과 절차서를 정비했다. 기후변화와 이해상충 관련 내용을 보완하고 전담부서 운영과 내부 제보 체계 등을 마련해 부패 위험 관리 기반을 강화했다.

회사는 이번 심사 통과를 계기로 변화하는 경영환경과 국제 기준에 맞춰 준법경영 체계를 지속적으로 발전시킨다는 방침이다.

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