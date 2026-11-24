인천국제공항에서 그룹 라이즈(RIIZE) 멤버를 촬영하던 여성을 밀친 남성이 경찰에 고발됐다.

18일 인천국제공항에서 한 남성이 아이돌 그룹 멤버를 촬영하던 여성을 밀치는 모습. 온라인 커뮤니티 갈무리

24일 인천공항경찰단에 따르면 지난 18일 인천공항 제2여객터미널에서 라이즈 출국 당시 발생한 폭행 의심 사건에 대한 고발장이 접수됐다.

앞서 사회관계망서비스(SNS)에는 출국장 면세구역에서 이동하는 라이즈 멤버를 휴대전화로 촬영하던 여성을 한 남성이 강하게 미는 모습이 담긴 영상이 퍼졌다. 여성은 밀려난 뒤 공항 시설물에 상체를 부딪혔다. 부상 여부는 확인되지 않았다.

고발인은 남성의 행위가 폭력범죄에 해당할 수 있다며 구체적인 사건 경위를 밝혀야 한다고 주장했다. 연예인 이동 동선 관리나 인파 통제가 목적이더라도 민간 경호인력이 일반인에게 강한 물리력을 행사하는 것은 정당화될 수 없다는 내용도 고발장에 담겼다.

영상 속 남성이 경호인력인지는 확인되지 않았다. 연예인 출국 때마다 공항에 팬들이 몰리면서 경호 과정의 물리력 행사와 일반 승객의 통행 방해를 둘러싼 논란이 반복되고 있다.

인천국제공항공사는 연예인 출입국 때 경호업체에 공항 이용계획서를 사전에 제출하도록 하고 있다. 하지만 실질적인 제재 근거가 없어 현장 관리에 어려움을 겪고 있다.

고발장을 접수한 경찰은 신속하고 다각적으로 수사할 방침이다.

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