대전 유성구 등 서북부권의 체육·문화 거점이 될 서남부종합스포츠타운 조성사업이 본궤도에 오른다. 대전시는 서남부종합스포츠타운 실시설계에 착수했다고 24일 밝혔다. 실시설계는 계룡건설이 맡는다.



서남부종합스포츠타운은 유성구 학하동 일원 76만3497㎡ 부지에 종합운동장과 다목적체육관을 비롯, 주거·상업·공원시설 등을 짓는 사업이다. 총사업비는 체육시설 건립비 2136억원을 포함해 1조437억원이다.



준공 목표는 2029년 12월이다.



종합운동장은 2만석 규모이나 앞으로 3만~4만석까지 확장할 수 있도록 가변형으로 설계된다. 다목적체육관(4650석)과 준비운동장, 테니스장 등도 설치된다.



서남부스포츠타운은 기존 중구 부사동 한밭종합운동장이 철거된 이후 부재했던 대전의 대표 종합운동장 기능을 할 것으로 전망된다. 한밭종합운동장은 대한육상경기연맹 기준 ‘1종 공인경기장’ 인증을 받아 전국체전과 국제대회 유치가 가능한 규격을 갖췄으나 새 야구장 건립을 위해 헐렸다.



스포츠타운은 365일 열린 공간으로 운영될 예정이다.



시는 대규모 경기장이 대회 기간에만 활용되고 비시즌에는 방치되는 문제점을 보완해 생활체육과 문화 복합 거점 시설로 지을 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지