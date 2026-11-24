국민의힘 장동혁 대표가 ‘조작징계’ 의혹에 대해 전면 반박에 나섰다. 그는 무소속 한동훈 의원 제명과 친한계 인사들에 대한 징계 과정에 당대표가 개입했다는 전·현직 윤리위원 주장에 대해 “당대표가 징계 관련 의견을 제시하는 것은 지극히 당연한 일”이라며 “조작 징계가 있었던 것처럼 여론조작을 하고 있다”고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 24일 국회 의원회관에서 해양바이오산업 육성을 위한 국회 정책토론회 행사를 마친 후 기자들의 현안 관련 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

한 의원의 제명 사유였던 ‘당원게시판’ 사건도 재차 꺼내 들었다. 장 대표는 조작징계 의혹을 두고 “당게 사건을 다시 재현하고 있는 것”이라며 “한 의원은 보수 궤멸의 중심에 서 있는 사람”이라고 했다. 이어 “징계가 잘못됐다면 법원에 소송을 제기하라. 제가 직접 변론하겠다”고도 덧붙였다.

장 대표는 24일 오후 국회 의원회관에서 기자들과 만나 “마치 조작징계였던 것처럼 여론조작을 하고 있다”며 “그들과 손을 잡고 복당을 위해 일을 꾸미는 사람들은 패륜, 여론조작, 분열 정치를 하고 있는 것”이라고 주장했다.

앞서 황경성 윤리위원은 장 대표가 친한계 인사들에 대한 징계 과정에 개입했다며 장 대표와 최규동 전 윤리위원, 윤민우 윤리위원장이 주고받았던 메시지 등을 공개했다. 이들은 장 대표가 최 교수를 통해 윤리위원회 결정에 개입했다며 이를 조작징계라고 주장하고 있다.

이에 대해 장 대표는 “윤리위는 법원이 아닌 당의 기구”라며 “징계를 하려면 당의 입장을 듣는 것이 지극히 당연하다”고 반박했다. 이어 2024년 12월12일 당시 당대표였던 한 의원이 현직 대통령 제명·출당을 위해 공개적으로 윤리위 소집을 요구한 점을 거론하며 “그것을 뭐라 설명하겠나”라고 반문했다. 이어 “당 대표가 윤리위 징계와 관련해 의견을 제시하는 것은 지극히 당연한 일”이라고 덧붙였다.

장 대표는 과거 당원 게시판 논란에 대해 “한 의원이 보수를 어떻게 궤멸시켜 왔는지 단적으로 보여주는 사건”이라며 현재의 조작징계 의혹이 “그 사건의 재연”이라고 주장했다. 전직 윤리위원이 내부 내용을 조금씩 공개하는 방식에 대해서도 “윤리위원 뒤에 숨어 살라미식으로 공격하는 모습은 어디서 많이 본 것”이라고 지적했다.

장 대표는 한 의원에게 징계에 문제가 있다면 법적 대응에 나서라고 요구했다. 장 대표는 “당당하다면, 징계가 잘못됐다면 법원에 징계무효소송을 제기하면 된다”며 “제가 직접 변론하겠다”고 했다. 법원이 징계 과정에서 문제가 있다고 지적할 경우 “당게 사건과 내란 몰이에 앞장섰던 두 가지 사건을 묶어 다시 징계하겠다”고도 덧붙였다.

장 대표가 정면 반박에 나선 것은 지난 11일 황 윤리위원이 첫 의혹을 제기한 지 13일 만이다. 황 윤리위원측이 추가 의혹 제기를 예고하고 있고, 의혹 제기 이후 당 일각에서 ‘한동훈 복당론’이 확산하자 이를 사전에 차단하기 위한 행보로 풀이된다.

한 의원은 장 대표가 윤리위 징계에 개입했다는 점을 스스로 인정한 것이라고 반박했다. 한 의원은 이날 오후 사회관계망서비스(SNS)에 “윤리위는 독립기구이고 윤리위 결정내용을 사전에 몰랐다고 했던 장 대표 말은 거짓말”이라며 “한동훈, 김종혁, 배현진 등 정적들의 제명, 징계의 대상, 내용, 시기를 배후에서 조종했다는 것을 스스로 인정한 것”이라고 밝혔다.

조직징계 공방은 장 대표와 최 전 윤리위원 간 금전 요구 의혹으로도 번지고 있다. 이날 장 대표는 최 전 윤리위원이 지방선거 국면에서 자문단 운영과 컨설팅 명목으로 최대 10억원을 요구했다는 보도에 대해 “보도 내용 그대로 봐달라”며 긍정했다. 지도부는 금전 요구가 받아들여지지 않자 최 교수가 조작징계 의혹을 폭로하고 나섰다는 입장이다. 이에 대해 최 교수는 금전 요구설이 허위조작이라 맞서고 있다.

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